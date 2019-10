18:40 Uhr

In Augsburg gibt es so viele Pendler wie noch nie

Die Zahl der Pendler in der Region steigt seit Jahren (hier ein Bild vom Fugger-Express am Augsburger Hauptbahnhof). 2018 gab es einen neuen Höchststand bei den Pendlerbewegungen.

124.000 Menschen fahren täglich zum Arbeiten aus Augsburg heraus oder kommen in die Stadt. Die Bau-Gewerkschaft sieht eine Ursache für den Pendler-Boom: zu wenig Wohnungen.

Von Stefan Krog

Die Zahl der Berufspendler hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. 2018 kamen 74.800 Menschen zum Arbeiten regelmäßig von außerhalb in die Stadt – das sind sechs Prozent mehr als im Jahr 2014. Der Löwenanteil der Einpendler kommt aus dem Landkreis Augsburg (36.200), gefolgt von Aichach-Friedberg (13.700). Aus den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries und der Stadt München kommen jeweils um die 2000 Arbeitnehmer.

Pendler in Augsburg: Viele pendeln ins Umland

Noch auffälliger ist aber eine andere Zahl: Die Zahl der Augsburger, die ins Umland pendeln, ist mit 50.000 zwar deutlich niedriger, allerdings entwickelte sich diese Größe in den vergangenen Jahren steil nach oben. Zwischen 2014 und 2018 stieg die Zahl der Auspendler aus Augsburg um etwa 10.000. Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sind nach wie vor die Hauptziele von Auspendlern aus Augsburg und auch ein Faktor für die aktuell steigenden Zahlen. Doch einen Teil der Augsburger Pendler zieht es auch weiter weg. Speziell München legte in den vergangenen Jahren zu. Rund 9200 Arbeitnehmer aus Augsburg fahren täglich nach München in die Arbeit.

Angesichts der Zahlen forderte die Gewerkschaft IG Bau zuletzt den Bau von mehr Wohnungen. Hauptursache für den Pendel-Boom sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Städten, wo auch besonders viele neue Jobs entstehen, so Bezirksvorsitzender Michael Jäger. Das habe zur Folge, dass viele Berufstätige in günstigere Lage ziehen – die Münchner nach Augsburg, die Augsburger ins Umland.

Inzwischen wohnt mehr als jeder zweite in Augsburg Arbeitende nicht mehr in der Stadt, wobei dieser Trend auch schon vor dem aktuellen Wohnungsmangel in Augsburg feststellbar war.

Die Folge seien jedenfalls Staus und volle Züge, so die IG Bau. Die öffentliche Hand müsse stärker in den Wohnungsbau in Ballungsräumen eingreifen, fordert Gewerkschafter Jäger. Andernfalls werde die Zahl der Pendler noch weiter steigen.

Themen folgen