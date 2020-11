06:45 Uhr

Joggen und Spazieren - warum die Augsburger ihren Stadtwald lieben

Es ist einiges los an schönen Herbsttagen am Augsburger Stempflesee. Für viele Augsburger ist er ein wunderbarer Ort, um frische Luft zu schnappen und spazieren zu gehen.

Plus Stempflesee und Siebentischwald zählen zu den beliebtesten Ausflugszielen in Stadtnähe. Manche Augsburger joggen, andere genießen die Natur. Was den Stadtwald so besonders macht.

Von Liliana Ludwig

Zurzeit sind Freizeitaktivitäten wie Tennis spielen im Verein oder ins Fitnessstudio gehen nicht möglich. Dabei ist Bewegung für Körper und Geist so wichtig. Zum Glück gibt es eine Alternative, die auch gesund und noch dazu schön ist, nämlich Spazierengehen in Augsburgs Stadtwald. Eine Umfrage unter Bürgern zeigt, wie sehr die Augsburger diese Möglichkeit schätzen.

Der Stempflesee im Siebentischwald ist ein beliebtes Ausflugsziel

Nadine Neumann liebt es, die Natur des Stadtwaldes zu erkunden. Die Zwanzigjährige geht täglich ihre Runden im Siebentischwald, dem nördlichen Teil des Stadtwaldes, welcher besonders beliebt zu sein scheint. Dessen zahlreiche Wege findet Neumann „toll“, da man immer was Neues sehe. Besonders idyllisch erscheint ihr der Stempflesee, wo sie gerne innehält und den Geruch des Waldes genießt.

61 Bilder Urlaub zuhause: Waldbaden im Siebentischwald Bild: Diana Zapf-Deniz

Silvia Thoma geht ebenfalls sehr oft im Stadtwald spazieren. Ihre „Lieblingsroute“ führe von der Schießplatzheide bis zum Parkhäusl. Wenn im Herbst das Laub in all seiner Farbenpracht erstrahlt, mag es die 73-Jährige besonders gern. Auch dass der Wald sehr lichtdurchlässig sei, gefalle ihr gut.

„Hier ist es auch ideal zum Joggen“, findet Georg Gentner, der fast täglich hierzu in den Siebentischwald kommt. „Der Herbst ist eine so angenehme und ruhige Zeit, da empfehle ich es jedem, raus zu gehen“, so der 50-Jährige. Auch die Nähe zur Stadt sieht er als großen Pluspunkt.

Der Augsburger Stadtwald zieht alle Generationen an

Viktoria Renz Bild: Liliana Ludwig

Das sieht auch Viktoria Renz so, die gerade mit ihrer Mutter Tatjana Vinkovic spazieren geht. „Wir wohnen in der Innenstadt, da ist es gerade für uns besonders erholsam, mal aus dem ganzen Großstadtqualm hinauszukommen“, so die 18-Jährige. Es sei ein Luxus, dass die Augsburger einen so schönen Stadtwald haben. Das Wasserschutzgebiet mit seinen vielen „Flüsschen“ und Kanälen findet sie „wunderschön“. „Außerdem ist es hier richtig sauber, also Kompliment an die Förster, die sich um den Stadtwald kümmern“, so Renz. „Ich finde es ist fast wie Urlaub, wenn wir hier spazieren gehen“, meint Vinkovic. Der Stadtwald sei ein tolles Naherholungsgebiet, ein großer Vorteil gegenüber manchen anderen Städten.

Die beiden beobachten außerdem, dass hier alle Altersgruppen herkämen, um sich bei einem Spaziergang oder sei es beim Joggen vom stressigen Alltag abzulenken. Auch die historischen Denkmäler, die überall im Stadtwald zu finden sind, laden zum Innehalten ein. Mutter und Tochter kämen mindestens dreimal die Woche in den Siebentischwald, um einen Fußmarsch von fünf bis acht Kilometern hinzulegen. Bei solch einer Begeisterung für Augsburgs Stadtwald bekommt man doch selbst gleich Lust auf einen ausgiebigen Spaziergang dort, sei es auch nur für eine halbe Stunde an der frischen Herbstluft.

