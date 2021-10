Büchereien und Bäder zu: Die Stadt Augsburg schließt an falscher Stelle

Plus Dass wegen Corona Personal ins Gesundheitsamt abgeordnet wird, ist ein richtiger Schritt. Bei der Auswahl der Dienststellen wäre aber mehr Sensibilität nötig gewesen.

Als die Corona-Infektionszahlen vor einem Jahr sprunghaft in die Höhe gingen und sich Augsburg zu einem Infektions-Hotspot entwickelte, wurde die Stadt vom Ausmaß kalt erwischt, verstärkt durch Unzulänglichkeiten bei der technischen Ausstattung im Gesundheitsamt und Abläufen, die sich erst einspielen mussten. Die Stadt zog damals heftige Kritik auf sich. Daran muss man sich erinnern, wenn man die jetzigen Einschränkungen in städtischen Ämtern bewertet, die durch die personelle Verstärkung des Gesundheitsamtes verursacht werden.