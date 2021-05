Die Stadt Augsburg sollte die Maskenpflicht im Freien aufheben

Plus Die Stadt Augsburg ist bei den Corona-Einschränkungen gebunden. Doch bei der Maskenpflicht im Freien hat sie Spielraum. Diese Maßnahme aufzuheben, ist dringend geboten.

Die Corona-Inzidenz in Augsburg geht weiter runter, zum Glück. Die Pandemie, die für die Stadt ein Albtraum war mit lange sehr hohen Infektionszahlen und bislang fast 400 Toten, schwächt sich endlich auch hier deutlich ab. Damit fallen in der Stadt auch einige der drastischen Maßnahmen weg, die von der Politik ergriffen wurden, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern – und verheerende Kollateralschäden hinterlassen werden, insbesondere für die Schwächsten der Gesellschaft, etwa Kinder. Die Stadt ist bei diesen Einschränkungen daran gebunden, was Freistaat und Bund vorgeben. Im Fall der Maskenpflicht im Freien allerdings hat sie Spielraum und sollte ihn nutzen, um diese Einschränkung aufzuheben.

