Regiotakt: Auf die Fahrgäste im Raum Augsburg kommen Einschränkungen zu

Plus Im Bahnverkehr rund um Augsburg gibt es seit Jahren Verbesserungsbedarf. In den kommenden Jahren wird es für Pendler und Pendlerinnen teils noch unangenehmer.

Die Möglichkeiten, die der Eisenbahnverkehr für die Mobilität auch innerhalb der Stadt bietet, sind in Augsburg bislang nicht voll ausgenutzt worden. In Städten mit echter S-Bahn und engen Taktfolgen ist der Zug ein Alltagsverkehrsmittel in der Stadt. Natürlich sind in Metropolen wie Berlin oder München die Entfernungen größer, sodass ein schnelles Verkehrsmittel wie die S-Bahn attraktiver und nötiger als Bus oder Straßenbahn ist, doch auch in Augsburg bietet sich mit mehreren Stadtteil-Bahnhöfen ein gewisses Potenzial.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen