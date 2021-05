Semmeltaste: Die Abschaffung ist nur der Anfang

Plus Schwarz-Grün hat sich eine Mobilitätswende auf die Fahnen geschrieben. Mittelfristig wird es dafür größere Einschnitte geben müssen, als das Aus fürs kostenlose Parken.

Mehr Maximilianstraße – unter diesem Motto warb Eva Weber in ihrem Wahlprogramm für ein Pilotprojekt, das Augsburgs Prachtstraße attraktiver machen soll. Der Rückbau von Parkplätzen wurde explizit als Punkt genannt. Dass CSU und Grüne nun darüber nachdenken, die Semmeltaste in der Innenstadt zu kippen, ist also nur konsequent. Welchen Sinn macht eine halbe Stunde kostenloses Parken, wenn man die Autos mittelfristig ohnehin draußen haben will?

