Konjunktur schwächt sich ab

Augsburger Firmen blicken weniger positiv in die Zukunft

Von Andrea Wenzel

Noch zu Beginn des Jahres ließ IHK-Präsident Andreas Kopton wissen: Die Konjunktur ist aktuell wie ein Fahrzeug auf der Autobahn: Sie ist immer noch flott unterwegs, beschleunigt nur nicht mehr. Das sei jedoch kein Grund zur Sorge. Gut ein halbes Jahr später gibt es nun erste Stimmen, die Konjunktur verliere auch in Augsburg an Geschwindigkeit und werde im Herbst womöglich erstmals seit Längerem wieder abgebremst.

Zu hören ist das von verschiedenen Unternehmen und Branchenverbänden wie zum Beispiel dem Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie in Schwaben. „Die konjunkturelle Lage hat sich bereits spürbar abgekühlt. Im Inland erwarten unsere Unternehmen eine weitere Verschlechterung“, erläutert der Vorsitzende der Region Augsburg, Markus Partik. Dass sich die Konjunktur abschwächt, kann auch Christine Neumann von der IHK Schwaben aus den Daten herauslesen, die die Kammer regelmäßig unter ihren Mitgliedsunternehmen erfasst. Zwar beurteilen laut der jüngsten Konjunkturumfrage noch immer 52 Prozent der Befragten ihre aktuelle Lage als „gut“, allerdings werden die Einschätzungen die Zukunft betreffend verhaltener.

Der IHK-Konjunkturindex ging zum dritten Mal in Folge zurück. Diesmal um sieben Punkte auf 125. Für die Herbstumfrage erwartet Neumann einen weiteren Rückgang – ohne damit für Panik sorgen zu wollen. „Panik ist grundsätzlich der falsche Weg, denn Wirtschaft hat auch viel mit Psychologie zu tun“, weiß die Expertin. Dazu käme man von einem hohen Niveau und alle Voraussagen beruhten auf theoretischen Berechnungsmodellen.

Vor allem Herausforderungen wie der Handelsstreit zwischen China und den USA, der Brexit oder der Strukturwandel in der Automobilbranche sind schwer berechenbar und treffen Unternehmen in Augsburg und der Region je nach Branche, Größe und Handelsumfeld unterschiedlich hart. Das weiß auch Augsburgs Wirtschaftsreferentin Eva Weber. „Wir haben aber eine breit gestreute Branchenstruktur mit vielen unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Damit ist ein Standort auch risikofester.“ Die hohe Zahl an Beschäftigten sowie die niedrige Arbeitslosenquote seien zudem nach wie vor positive Indikatoren. Allerdings bei den Gewerbesteuereinnahmen wird die Stadt hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Man rechnet mit einem Fehlbetrag von rund 15 Millionen Euro.

Damit Augsburg für die Zukunft gut aufgestellt bleibt, hat die IHK ihr Zukunftsprogramm FIDEM gestartet, das unter anderem die Themen Digitalisierung, Innovation, Mobilität und Energie umfasst. „Sollte die Konjunktur abflachen oder gar einbrechen, ist es wichtig, dass zumindest die Rahmenbedingungen und das Umfeld stimmen, um den Rückgang abzumildern“, so IHK-Expertin Neumann. Auch die Stadt ist an diesem Thema dran, unter anderem mit den Forschungseinrichtungen im Innovationspark.

Während sich die Industrie auf eine Abschwächung der Konjunktur einstellt, zeigt sich das Handwerk krisenfest. Knapp 95 Prozent der jüngst von der Handwerkskammer für Schwaben befragten Betriebe bewerten ihre wirtschaftliche Lage als positiv. Dank voller Auftragsbücher und einer starken Binnennachfrage seien auch die Prognosen für die nächsten Monate gut, so Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner.

