13:56 Uhr

Läuft ein Stier in Augsburg über die MAN-Brücke ...

Bei diesem ungewöhnlichen "Verkehrsteilnehmer" hielten die Autofahrer lieber Sicherheitsabstand. Mittwochmittag lief nämlich plötzlich ein Stier über die MAN-Brücke.

Von Ina Marks

Ein Stier hat den Verkehr auf der Brücke über den Lech Mittwochmittag kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Es war gegen 12.25 Uhr als ein Notruf einging, dass eine Kuh aus einem Anhänger gefallen sei. Sie laufe nun über die Lechbrücke. Bei der angeblichen Kuh handelte es sich allerdings um einen kapitalen Stier, wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtete.

Auf dem UPM-Gelände ging es für den Stier dann nicht mehr weiter. Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Stier bereits auf das UPM-Werksgelände gelaufen. Die Berufsfeuerwehr schloss das Tor, so war das Tier schon einmal gesichert. Allerdings konnte der 20 Monate alte Stier, der sichtlich aufgebracht war, dort nicht bleiben. Mit vereinten Kräften wurde er wenig später in den Anhänger eines Tiertransporters bugsiert. Zuvor allerdings passierte noch ein Malheur. Der Stier, den die Feuerwehr einfach "Sandro" nannte, wollte noch zwischen dem Auto mit Tieranhänger und einem Lkw hindurchlaufen. "Sandro" unterschätzte dabei offensichtlich seine Breite. Er demolierte laut Berufsfeuerwehr den Pkw kräftig an der hinteren Fahrzeugseite.

Auf Augsburgs Straßen gibt es immer wieder mal tierischen Verkehr. Vor einigen Jahren lief Kuh Molli an der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr Augsburg an der Berliner Allee vorbei. Damals war die Kuh aus dem Augsburger Schlachthof ausgebüxt. Wohin der junge Stier am Mittwoch gebracht werden sollte, ist nicht bekannt.

Lieber mal etwas Sicherheitsabstand ... Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

