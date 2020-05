15:20 Uhr

Leiche von vermisstem Augsburger in Wasserlauf gefunden

Die Polizei fahndete seit Tagen nach einem 53-jährigen Augsburger mit gesundheitlichen Problemen. Nun wurde seine Leiche gefunden.

Seit dem 27. April war der 53-jährige Mann Augsburg vermisst worden, nun gibt es Gewissheit: Er ist tot. Der Mann wohnte in der Stadt und hatte am Tag seines Verschwindens Ende April noch eine Arztpraxis im Stadtteil Oberhausen aufgesucht. Danach verlor sich seine Spur. Der Vermisste litt laut Polizei unter diversen Vorerkrankungen. Deshalb könne eine konkrete Gefährdung nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Vermisster Mann tot in Augsburg aufgefunden

Am Donnerstag wurde nun die Leiche des 53-Jährigen gefunden - in einem Wasserlauf im Bereich Stephingerberg in der Augsburger Innenstadt. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben, so die Polizei. Hinweise auf Fremdeinwirkung haben sich laut Polizei bislang nicht ergeben, es werde von Freitod oder einem Unfall ausgegangen. (ina/nip)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht. Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe

