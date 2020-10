vor 49 Min.

Mimi und Josy singen das Titellied des neuen Jim-Knopf-Kinofilms

Plus Als die Musikerinnen Mimi und Josy gefragt wurden, ob sie das Lummerlandlied für den neuen Jim-Knopf-Film singen wollen, waren sie begeistert. Doch sie hatten eigene Ideen.

Von Ina Marks

Für die Augsburger Schwestern Mimi und Josefin Vogler, die nach ihrem Sieg bei der TV-Show "The Voice Kids" als das Duo Mimi & Josy bekannt geworden sind, war das bisherige, von Corona geprägte Jahr seltsam. Auftritte platzten, stattdessen tüftelten die 17 und die 15-Jährige an vielen neuen Songs. "Das Corona-Jahr ist ziemlich schnell, aber auf eine komische Weise auch ziemlich langsam vergangen. Es passierte halt nichts, trotzdem flogen die Monate", finden die Schülerinnen und fügen hinzu: "Aber wir können uns nicht beschweren." Warum auch? Schließlich durften Mimi & Josy ihren ersten Kinofilm-Song singen. Der hat für die beiden eine besondere Bedeutung.

Augsburger Schwestern Mimi & Josy interpretieren Lummerlandlied neu

Seit dem ersten Oktober ist der zweite Teil von Michael Endes großer Erzählung um Jim Knopf in den Kinos zu sehen. "Jim Knopf und die Wilde 13" heißt der Film von Regisseur Dennis Gansel, der mit den Schauspielern Henning Baum und Solomon Gordon gedreht wurde. Für Mimi und Josy kam die Anfrage, ob sie Werbung für den Kinofilm machen wollen, überraschend. "Wir sollten das Original-Lummerlandlied singen, einfach covern", erzählen sie. Doch die Gesangstalente haben ihre eigenen Ansprüche.

"Wir wollten das Lied nicht nur nachsingen, sondern unser Ding machen", sagt die 15 Jahre alte Josy. "Wir wollten es etwas poppiger haben", meint die zwei Jahre älter Mimi. Heraus kam ein Lummerlandlied mit Originaltext, aber mit eigener Melodie und eigenem Refrain der Schwestern, in dem es um das Reisen geht. Und so heißt nun auch der Song "Einmal Reisen (Lummerlandlied)". "Wir fanden, das passt voll gut. In dem Film reisen sie ja mit einer Lokomotive."

Warum die Erben von Michael Ende ins Spiel kamen

Nur einen Tag nahmen sich die Augsburgerinnen für das Lied Zeit. "Wir hatten ziemlichen Druck, es musste schnell gehen." Ganz sicher waren sie sich nicht, wie ihre eigene Version des Lummerlandliedes ankommen würde. "Es musste abgeklärt werden, ob es zu sehr vom Original abweicht und ob die Erben Michael Endes das so in Ordnung finden." Das Lied kam gut an und wurde schließlich in Berlin aufgenommen. Zu hören ist es unter anderem beim Internet-Musikanbieter Spotify oder auf Youtube.

Prinzessin Li-Si (Leighanne Esperanzate:), Lukas (Henning G. Baum) und Jim Knopf (Solomon Gordon) in der Verfilmung von Michael Endes "Jim Knopf und die Wilde 13". Bild: Warner Bros./oh

Im Babelsberger Filmstudio wurde mit den Schwestern das Musikvideo gedreht. "Dort war noch das komplette Filmset mit den Kulissen aufgebaut. Neben Filmszenen ist im Video zu sehen, wie wir auf Lummerland ankommen. Dann essen wir in Frau Waas Laden Süßigkeiten." Mimi und Josy fühlen sich geehrt, den offiziellen Titelsong singen zu dürfen. "Das ist echt cool und war schon eine Verantwortung für uns." Die Augsburger Puppenkiste und Jim Knopf verbinden die beiden mit ihrer Kindheit. "Als wir noch klein waren, las uns unser Vater gerne daraus vor."

Mimi und Josy haben das Lummerlandlied, das mit den bekannten Zeilen "Eine Insel mit zwei Bergen ..." beginnt, modern interpretiert. Sie geben dem Song eine Prise Verträumtheit und Fernweh bei. Übrigens ist ein weiterer Augsburger musikalisch am neuen Kinofilm beteiligt. Der Filmkomponist Ralf Wengenmayr orchestriert die Bilder mit bombastischen Klängen.

Was Mimi und Josys nächste Ziele sind? "Wir wollen endlich wieder mit neuer Musik rauskommen, gehen viel ins Studio und können es kaum erwarten, die Songs zu veröffentlichen", sagen die beiden.

