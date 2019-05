16:12 Uhr

Nur noch Tagestickets für das Modular-Festival in Augsburg

Das Modular rückt immer näher - dieses Jahr findet es am Gaskessel in Oberhausen statt. Archivbild

Das Modular-Festival findet dieses Jahr am Gaskessel statt. Das Interesse ist groß. Die Dreitagestickets sind schon vergriffen. Wie man noch an Karten kommt.

Von Miriam Zissler

Das Jugendfestival Modular, das der Stadtjugendring im Auftrag der Stadt ausrichtet, ist sehr beliebt. Mit dem Umzug vom Wittelsbacher Park an den Oberhauser Gaskessel ändert sich offensichtlich nichts daran. Im Gegenteil.

Bereits einige Wochen vor dem Termin des Festivals (20. bis 22 Juni) sind die Dreitagestickets für das gesamte Festival vergriffen. „Nun gibt es noch die Tagestickets. Allerdings wird es für Samstag auch langsam eng“, sagt Festivalleiter Christoph Elwert. Wer für Samstag noch ein Ticket haben möchte, solle sich sputen, rät er. Das Organisationsteam steht jetzt vor der heißen Phase.

Bald beziehen die Organisatoren des Jugendfestivals die Direktorenvilla auf dem Gelände, um vor Ort zu sein. „Wir befinden uns in der Hochphase. Jetzt geht es um die Platzgestaltung, die letzten Vertragsabschlüsse und die Planung des Caterings“, sagt Festivalleiter Christoph Elwert.

Die Tagestickets für 30 Euro (ermäßigt 25 Euro) gibt es sowohl online auf der Homepage des Festivals, als auch an den Vorverkaufsstellen in den swa-Kundencenter am Königsplatz und am Hohen Weg und den Filialen der Bäckerei Wolf am Rathausplatz, Königsplatz und in der Maximilianstraße. Für Kinder bis einschließlich zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

Mehr Infos unter: www.modular-festival.de

