Ostern: Kontrollen und Anzeigen wegen Corona-Verstößen in Augsburg

Das sonnige Wetter lockte vor allem am Samstag und Ostersonntag die Menschen ins Freie. Dabei kam es immer wieder zu Menschenansammlungen und Verstößen gegen die Maskenpflicht. Polizei und Ordnungsamt kontrollierten intensiv, es gab Verwarnungen, aber auch einige Anzeigen.

Vor allem am Kuhsee konnte man am Ostersonntag viele Erholungssuchende ohne Maske sehen. Während am See selbst keine Maskenpflicht herrscht, muss beispielsweise auf den Spielplätzen, aber auch auf dem Hochablasssteg ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei Weitem nicht alle Erholungssuchenden hielten sich an diese Regel. Der Ordnungsdienst der Stadt war unterwegs und kontrollierte die Einhaltung der Vorschriften.

So liefen die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln in Augsburg

Von der Polizei heißt es, trotz der vielen Erholungssuchenden sei es im Stadtgebiet relativ ruhig geblieben. So habe es im Sheridan- und im Reese-Park keine größeren Zwischenfälle gegeben. Zuletzt war es hier zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei gekommen. Die Polizei Schwaben wurde während der Osterfeiertage von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Im gesamten Dienstbereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord wurden vereinzelt vermeintliche Corona-Verstöße der Polizei mitgeteilt. Die betroffenen Familien (zuhause) und Jugendgruppierungen (an Spielplätzen) wurden durch die zuständigen Polizeistreifen kontrolliert und müssen aufgrund der getroffenen Feststellungen teilweise mit Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen, melden die Ordnungshüter.

