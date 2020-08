Pflicht zum Gassi gehen? Augsburger Hundebesitzer sehen die Pläne kritisch

Demnächst müssen dann auch Katzen Gassi gehen dürfen - so a Schmarrn. Wer soll s denn kontrollieren ? Und was passiert, wenn der Hundebesitzer mal krank ist, unter Umständen sogar länger? Muss der Hund dann in s Tierheim? 99.9 % unserer Hunde geht s besser als in anderen Ländern den Leuten, sollte sich Frau Klöckner mal klarmachen........ und sich endlich um die schwarzen Schafe in der Massentierhaltung kümmern. Aber dafür fehlt ihr einfach der Arsch in der Hose...... die großen lässt man laufen und die kleinen hängt man auf - i find die Einstellung vieler politischer Entscheidungsträger gleich welcher Partei einfach nur noch gruselig

Antworten Melden Permalink