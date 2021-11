Brutaler Angriff nach Discobesuch: Schläger muss ins Gefängnis

Plus Die Frage nach einer Zigarette führte vor einer Augsburger Disco zu einer Auseinandersetzung. Vor Gericht wird klar, wie brutal einer der Männer vorgegangen war.

Er hatte bei einer Schlägerei nach einem Discobesuch einen anderen Gast erheblich verletzt - jetzt muss ein 22 Jahre alter Mann 20 Monate ins Gefängnis. Das urteilte jetzt das Augsburger Amtsgericht. Zwei weitere junge Männer wurden zu Jugendstrafen mit Arrest verurteilt. Die drei Angeklagten hatten im Laufe des Verfahrens Geständnisse abgelegt. Was war passiert? Hintergrund der Anklage waren Vorfälle vor einer Disco in Lechhausen im Januar 2020.