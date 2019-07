vor 32 Min.

Radler stoppt Autofahrer und schlägt ihn ins Gesicht

In Augsburg hat ein Radfahrer ein Auto angehalten und den Fahrer zur Rede gestellt. Es blieb nicht bei Worten, der Unbekannte schlug den Mann mehrfach ins Gesicht.

Im Univiertel in Augsburg ist ein Streit im Straßenverkehr eskaliert. Am Montagabend gegen 21 Uhr war ein Mann in einem VW Phaeton in der Lilienthalstraße unterwegs. Dort wurde er nach Angaben der Polizei von einem vorbeifahrenden Radfahrer angehalten, der sich über seine angeblich zu hohe Geschwindigkeit beschwerte. "Im weiteren Verlauf des Streits schlug der unbekannte Radler dem 39-jährigen Autofahrer mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht und beschädigte außerdem noch den Außenspiegel", sagt ein Polizeisprecher. Danach radelte der Unbekannte davon. Nach Angaben des Opfers soll der Radfahrer ca. 30 Jahre alt und ein südländischer Typ - mehr ist laut Polizei nicht bekannt - sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323 2710. (AZ)

