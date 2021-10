Ist die Impfquote in der Stadt Augsburg besser als im Umland?

Plus Bei der Impfquote im Großraum Augsburg gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Doch liegt die Stadt wirklich vorn? Ein Blick auf die Zahlen.

Eine Szene aus der Augsburger Annastraße in der vorigen Woche. Eine Frau, etwa Mitte 50, plaudert mit einer Bekannten. Plötzlich sagt sie: „Ich bin noch nicht geimpft.“ Die Bekannte macht erschrocken einen großen Schritt zurück. Dann beginnen die Frauen, das Für und Wider der Corona-Impfung zu diskutieren. Auch bei der Stadt Augsburg merkt man: Es wird jetzt schwieriger, noch weitere Menschen von einer Impfung gegen Corona zu überzeugen. Jeder, der sich impfen lassen wollte, hatte längst die Gelegenheit. Trotzdem will die Stadt die Impfkampagne nicht einschlafen lassen. „Wir machen weiter“, sagt Bernhard Maurmeir, der städtische Impfkoordinator. Der Erfolg scheint der Stadt recht zu geben. Vergleicht man die Stadt mit den angrenzenden Kreisen, steht Augsburg bei der Impfquote deutlich besser da. Woran liegt das? Und sind die Zahlen wirklich zuverlässig?