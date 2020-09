vor 10 Min.

Regionalvermarktertag findet im Botanischen Garten Augsburg statt

Im Botanischen Garten Augsburg findet am Sonntag, 20. September, ein Regionalvermarktertag statt.

Landwirte, Erzeuger und Verarbeiter aus der Region zeigen im Botanischen Garten in Augsburg ihre Produkte. Was es dabei alles zu erleben gibt.

Die Corona-Krise habe das Interesse an regional produzierten Lebensmitteln steigen lassen: Das sagen die Veranstalter des Regionalvermarktertags Augsburg. Im Botanischen Garten werden am Sonntag, 20. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Landwirte, Erzeuger und Verarbeiter aus der Region Augsburg erwartet. Mit von der Partie sind: die Rollende Gemüsekiste, Bastelstube Thannhausen, Metzgerei Diem, Cityfarm Augsburg, Grüner Daumen, Imkerei Beier, Schwabenbüffel, Kappelbauer Ölmühle, Obst- und Gartenbauverein Haunstetten, Schmankerl aus dem Bauerngärtle, Weitwinkel - Solawi Augsburg, Weltladen Augsburg, Schloss Blumenthal, Zusamtaler Saftmanufaktur, Lechtaler Kürbiskerne, Miss Brauns Snackpack, Herzstück Horgau, Meisterhand Bio-Eismanufaktur, Strausser Hof, 89 Süd und die Honigsammler.

Die Besucher können beim Regionalvermarktertag der Umweltstation Augsburg in Kooperation mit der Öko-Modellregion Stadt Land Augsburg und dem Botanischen Garten Augsburg auch Äpfel bestimmen lassen. Pomologe Anton Klaus steht hierfür von 11 bis 16 Uhr zur Verfügung. Bringen Sie dazu bitte mindestens drei gepflückte Äpfel einer Sorte mit Stiel, ohne Wurm und sonnengereift zur Sortenbestimmung mit.

Zum Regionalvermarktertag ist lediglich der Eintritt in den Botanischen Garten zu entrichten. Bei schlechtem Wetter entfällt der Regionalvermarktertag. Aktuelle Hinweise und weitere Informationen finden Sie unter www.oekomodellregionen.bayern/termine/regionalvermarktertag.

Nähere Infos gibt es bei Sabine Schwarzmann, Umweltstation Augsburg, Telefon 0821/324-6084, E-Mail: s.schwarzmann@us-augsburg.de, und Ulrich Deuter, Öko-Modellregion Stadt Land Augsburg, Telefon 0151/2176657, E-Mail: u.deuter@lpv-augsburg.de. (AZ)





