vor 35 Min.

Rotarier finanzieren Brunnen

Mehrere Rotary–Clubs aus Augsburg und Umgebung setzen sich laut einer Mitteilung für den Bau von Brunnen in mehreren afrikanischen Ländern ein. Die Clubs Altclub, Fuggerstadt, Römerstadt und Gersthofen-Nördliches Lechtal finanzieren und betreiben nach eigenen Angaben den Bau zahlreicher Brunnen sowie andere Maßnahmen zur Wasserhygiene. Dazu gehören Einrichtungen zum Händewaschen, Toiletten in dörflichen Schulen und tragbare Wasserfilter. Die Rotary-Clubs engagieren sich laut der Mitteilung vor allem in Projekten in Äthiopien, Kenia, Mosambik, Tansania und Togo. Die Projekte seien auf fünf Jahre ausgelegt. Insgesamt würden 170000 Euro eingesetzt.

In vielen Ländern in Afrika gebe es zu wenige Brunnen, schlechte Wasserqualität gefährde die Gesundheit der Dorfbewohner. Vor allem junge Mädchen würden häufig zum Wasserholen geschickt und Gefahren auf dem Weg ausgesetzt.

