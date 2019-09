vor 25 Min.

Sie rettete die Caritas-Altenpflegeschule vor dem Aus

Mehr als 25 Jahre leitete Friederike Ferstl die Augsburger Ausbildungseinrichtung. Im Ruhestand will sie nun Neues ausprobieren

Friederike Ferstl ist eine Frage unvergessen geblieben: „Wie bringt man denn eine Schule wieder zum Leben?“ 1993 wurde ihr diese Frage gestellt. Ein Zeitpunkt, in der die Altenpflegeschule der Caritas in Augsburg kurz vor der Schließung stand. Heute gibt es die Schule immer noch. Seit 1993 haben dort weit über 2000 Frauen und Männer ihre Abschlüsse in der Altenpflege und Altenpflegehilfe abgelegt.

Ferstl hatte die damalige Führungsspitze des Augsburger Diözesan-Caritasverbandes nicht nur mit ihren Ideen und Worten überzeugt. Sie hat sie seitdem mit Leben gefüllt und in die Tat umgesetzt. Wer mit ihr spricht, spürt die Leidenschaft für ihren Beruf, die in ihr brennt. „Wenn es dem Menschen, der mir anvertraut ist, gut geht, dann geht es auch mir gut“, sagt sie. Nach 45 Jahren Berufstätigkeit und mehr als 25 Jahren als Leiterin der beiden Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe der Caritas wurde Friederike Ferstl kürzlich in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger ist Dietmar Köpernik, der zuvor jahrelang stellvertretender Schulleiter der Krankenpflegeschule der Diakonie in Augsburg war.

Wenn Ferstl über ihr langes Berufsleben in der Krankenpflege, Anästhesie, Schmerzambulanz und Intensivstation, der Notfallmedizin und in der Altenpflege erzählt, der kommt an einem bestimmten Punkt nicht an der Frage vorbei, wie sie denn mit Krankheit, Verletzungen und dem Tod umgegangen sei. Wer lange Antworten erwartet, die davon berichten, wie sie all das empfunden habe, der wird eines Besseren belehrt. „Ich kann und darf mich nicht mit mir und meinen Ängsten selbst beschäftigen, wenn ich einen kranken, verletzten oder alten Menschen begleite und ihm helfen soll. Man muss sich hinstellen. Man darf nicht jammern. Ansonsten bin ich keine Hilfe.“

1973 begann Friederike Ferstl ihre Ausbildung an der damaligen „Schwesternschule“ der Barmherzigen Schwestern in Augsburg. Nach ihrem Staatsexamen arbeitete sie bis 1989 am heutigen Uniklinikum. Anästhesie, Schmerz- und Intensivambulanz wie auch Notfallmedizin – „das war mein Leben“. Zwischenzeitlich begann sie die Ausbildung zur Lehrerin für Pflegeberufe. Nach dem Abschluss der Ausbildung fing sie 1989 an der Altenpflegeschule der Hans-Weinberger-Akademie in München an.

Ein Anruf aus Augsburg im Jahr 1992 holte sie schließlich in ihre Heimatstadt zurück. Gabriela Lorenz, die damalige stellvertretende Leitung der Heimerer Schule in Augsburg suchte eine Nachfolgerin für sich. Eineinhalb Jahre später folgte der Wechsel zur Caritas. 1994 zählte die Schule nur 13 Schülerinnen. Ferstl drehte den Wind. „Sie haben über 25 Jahre das Geschick unserer Altenpflegeschule geleitet, sie gestaltet und ihr Ihre Seele gegeben“, würdigte Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg ihre Arbeit. Ferstl hätte stets einen sorgenden Blick auf ihre Schüler gehabt. Sie sei „ein Brückenpfeiler“ für sie gewesen, wenn sie Probleme hatten und es Schwierigkeiten gab.

Ausbrechen aus dem Gewohnten, mal was Neues probieren und Bekanntes neu denken und gestalten, das will Ferstl nun auch in ihrem Ruhestand. Das heißt bei ihr nicht, dass sie sich nicht mehr für andere einsetzt. Sie begleitet privat schon seit längerem Menschen in ihrem Kranksein, wie sie es nennt.

Und die Jugendschutzkammer am Augsburger Gericht hat sie als ehrenamtliche Schöffin bestellt. Sie ist schon mit ganzem Herzen dabei. (AZ, ziss)

Themen folgen