Skandalös am Augsburger Bahnhof sind nicht die Kosten

Der Bund der Steuerzahler kritisiert immense Kostensteigerungen – auch in Augsburg. Was am Hauptbahnhof wirklich skandalös ist.

Der Augsburger Hauptbahnhof steht wieder im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Das teuerste Einzelprojekt in der Geschichte der Stadt steuert auf womöglich bis zu 300 Millionen Euro zu. Näheres weiß man wohl erst, wenn der umgebaute Bahnhof im Sommer 2023 fertiggestellt ist. Dann wird auch erst zu beurteilen sein, wie gut dieser Betrag angelegt ist. Die Akzeptanz für die Modernisierung des Bahnhofs ist bislang jedenfalls noch immer gegeben.

Je näher die Fertigstellung rückt, desto mehr kommt aber ein Thema zur Sprache, das direkt in Verbindung mit dem untertunnelten Bahnhof steht. Als Ziel war immer ausgegeben worden, dass der Clou des Umbaus darin besteht, dass Straßenbahnen unterhalb der Bahngleise verkehren und Fahrgästen so der schnelle Umstieg ermöglicht wird.

Augsburger Bahnhofstunnel soll bis 2023 fertig sein

Der Tunnel wird bis 2023 fertig, davon ist auszugehen. Doch es ist inzwischen fraglich, ob dann tatsächlich eine Straßenbahnlinie untendurch fährt. Vorgesehen dafür ist die Linie 5, die aber erst noch gebaut werden muss. Diese Linie würde vom Hauptbahnhof zum Universitätsklinikum führen. Doch bei diesem wichtigen Projekt herrscht Stillstand, es kommt einfach nicht in die Gänge. Die Wegführung der Gleise bleibt heftig umstritten, Anwohner der Strecke drohen mit Klagen. Nach Stand der Dinge sieht es eher danach aus, dass die Linie 5 bis Sommer 2023 nicht fertig wird. Augsburg hätte dann einen Tunnel für Straßenbahnen, die ihn aber zumindest zur Startphase nicht komplett durchfahren.

9 Bilder Schwarzbuch der Steuerzahler: Diese Projekte in Bayern verschwenden Steuern Bild: Britta Pedersen, dpa

Eine Anbindung von Fahrgästen von Tram zur Bahn ist dennoch gegeben: Im Tunnel ist Platz für eine Wendeschleife geschaffen worden. Dies heißt, Trams können unterhalb der Bahngleise wenden. Dafür allerdings bis zu 300 Millionen Euro ausgegeben zu haben, wäre ein Skandal.

Lesen Sie dazu auch: So teuer wird der Umbau des Hauptbahnhofs (Plus+)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen