So läuft das mit der neuen Wertstofftonne in Augsburg

Plus Umweltreferent Reiner Erben erklärt, wann und wie die Gelbe Tonne in Augsburg ausgewechselt wird. Es gibt noch einige Fragezeichen.

Die Stadt Augsburg führt zum Jahreswechsel ein neues Müllsystem ein. Die Wertstofftonne kommt. Sie ersetzt die Gelbe Tonne. Zusätzlich zum Verpackungsmüll können Wertstoffe in der Tonne entsorgt werden. Zur besseren Kennzeichnung sollen die neuen Tonnen „sonnengelb“ aussehen. Es ist eine Farbgebung, die ins Orange übergeht.

Dass auf einen Schlag alle gelben Tonnen aus dem Verkehr gezogen werden, ist jedoch nicht zu erwarten. Das sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) auf Anfrage: „Wir dringen darauf, die Tonnen auszuwechseln, weil viele sehr unansehnlich sind. Sie sollen in einer anderen Farbe gestaltet sein, weil wir überzeugt sind, dass dann der Sammeleffekt besser wird.“

Gelbe Tonne: Die Stadt Augsburg hat eingeschränkten Handlungsspielraum

Die Stadt hat aber nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Die Tonnen gehören den Systembetreibern. In Augsburg ist es die Firma Remondis. Sollte die vertraute Gelbe Tonne vorerst bleiben, müssen zumindest neue Aufkleber angebracht werden, um auf das neue Müllmodell hinzuweisen.

So kompliziert für manchen die Mülltrennung sein mag, so schwierig ist in Augsburg auch die Organisation der Entsorgung. Für das Gebiet östlich des Lechs ist die städtische Abfallwirtschaft zuständig. In Lechhausen und den anderen Stadtteilen wird die sonnengelbe Tonne kommen. Laut Erben bringt die Stadt bald eine Ausschreibung für die neuen Tonne auf den Weg. Zur Finanzierung sagt der Referent: „Wir rechnen in unserem Gebiet mit zwei Euro je Einwohner und kommen somit auf 600.000 Euro.“ Die Investition sei richtig, sagt Erben: „Grundsätzlich ist es gut angelegtes Geld mit einer sauberen, sich eindeutig abgrenzenden Tonne zu starten, da dies zu einem besseren Trennverhalten beiträgt. Dies spart voraussichtlich Kosten bei Sortierung und Verwertung.“

Was im übrigen Stadtgebiet passiert, bleibt vorerst abzuwarten. Remondis könnte in Augsburg ausrangierte Tonnen gegebenenfalls an anderen Standorten einsetzen. Ein Austausch werde in Augsburg stattfinden, sagt Erben, „weil ein Großteil der Tonnen 20 Jahre und älter ist“. Vertragspartner der Stadt ist hier das Duale System Deutschland.