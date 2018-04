Steigende Preise: Mieter sind die Leidtragenden

Der Immobilienmarkt in Augsburg entwickelt sich sehr gut. Wirtschaftlich ist das erfreulich. Für die Mieter nicht.

Immobilien in Augsburg sind begehrt. Und sie sind so teuer wie nie. Hier macht sich auch weiterhin der enorme Druck bemerkbar, der aus München in Richtung Augsburg sich bewegt. Der Markt in der Region verspricht insofern Wachstumspotenziale. Die Universitätsklinik mit bis 6500 Arbeitsplätzen gilt als Magnet. Beim Innovationspark gibt es ebenfalls positive Entwicklungen. Die Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft funktioniert. Ob es die am Anfang versprochenen 5000 Jobs einmal werden, bleibt abzuwarten. Hunderte neuer Arbeitsplätze sind es jedoch in absehbarer. Zeit. Diese qualifizierten Kräfte wollen zum Großteil im direkten Umfeld ihres Arbeitsplatzes leben. Darauf baut die heimische Immobilienwirtschaft. Augsburg hat sich längst zu einem eigenständigen Immobilienmarkt entwickelt. Er ist dabei, sein Profil in der Außendarstellung zu schärfen. Der Boom hat aber auch seine Schattenseite. Für Mieter ist die Entwicklung nicht erfreulich. Sie haben in der Vergangenheit erleben müssen. wie kräftig die Mieten anzogen. Wohnen zur Miete in exklusiver Lage wird immer teurer. Wohnen in 1-a-Lage wird zum Luxusgut. Dieser Trend wird sich fortsetzen.

