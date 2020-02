Surfwelle in Augsburg: Ohne Sponsoren wird’s nicht klappen

Ein Verein will in Augsburg ein besonderes Sportangebot schaffen. Nicht jeder Anwohner wird sich freuen, doch das Projekt ist zu begrüßen.

Die Idee des Vereins Surffreunde ist sympathisch: eine Flusswelle für Augsburg, auf der umweltfreundlich und für wenig Geld gesurft werden kann. Die Idee passt in die Zeit, in der in vielen deutschen Städten über Surfwellen nach Münchner Vorbild gesprochen wird.

Surfwelle in Augsburg: vor allem eine Frage der Finanzierung

Allerdings reicht ein Blick in die anderen Städte, um zu erkennen, dass die Umsetzung nicht so einfach ist. Die Voraussetzungen vor Ort müssen stimmen, Genehmigungen müssen eingeholt werden und vor allem die Finanzierung muss gesichert sein. Die Initiatoren in Augsburg sind, zumindest was die beiden ersten Punkte betrifft, schon relativ weit gekommen, auch wenn noch keineswegs alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind.

Natürlich wäre es ein Problem, wenn wie am Münchner Eisbach auch spätabends im Licht von Akku-Scheinwerfern direkt neben Wohnhäusern (es geht nicht nur um die künftigen, sondern auch um die bereits bestehenden) gesurft wird. Nicht jeder Anwohner wird sich darüber freuen. Hier wäre der Verein gefragt, die Dinge zu regeln. Dann könnte eine solche Welle das Grundstück, das am Plärrer und der Langenmantelstraße nicht unbedingt idyllisch liegt, aufwerten.

Eine Illustration der geplanten Surfwelle am Senkelbach: Neben einer Einstiegsstelle ist im Endausbau auch ein Pavillon vorgesehen. Bild: Surffreunde Augsburg/Veit Stößel

Vor allem steht nun die Finanzierung an. Es leuchtet ein, dass die Stadt die Gegebenheiten mit ihren Sportförderrichtlinien abgleichen möchte, damit es gerecht zugeht und die Sportvereine sich nicht zurückgesetzt fühlen. Möglicherweise fände sich auch ein Weg, die Welle über das Welterbe-Thema zu fördern. In jedem Fall wäre es ein gutes Zeichen, wenn es den Initiatoren, die schon viel Vorarbeit geleistet haben, noch gelänge, eine finanzielle Basis durch Sponsorenbeiträge zusammenzubekommen. Dann hätten sie auch eine andere Position gegenüber den Fördergebern. Falls es klappt, wird es wohl noch Jahre dauern, bis der erste Surfer auf einer Welle seine Bögen ziehen kann.

