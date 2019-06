vor 14 Min.

US-Car-Treffen 2019: Amerikanischer Traum auf vier Rädern

Beim 20. Augsburger US-Car-Treffen werden 700 Fahrzeuge gezeigt. Jeder Teilnehmer ist aus einem anderen Grund von den Autos fasziniert.

Von Oliver Wolff

Das Sprichwort „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ verkörpert wie kein Zweites im Volksmund den sogenannten „American Dream“. Doch dieser amerikanische Traum hat viele Facetten: Schnelle Autos, reichhaltige Portionen im Restaurant oder coole Mode gehören ebenfalls dazu. Am Pfingstsonntag findet noch bis 22 Uhr auf dem Gelände des Möbelhauses XXXLutz das 20. Augsburger US-Car-Treffen statt. 700 Autos werden dort gezeigt.

Augsburger US-Car-Treffen: Junges Paar im 50er-Look

Ein junges Paar aus Kaufbeuren schlendert durch die Ausstellung der Fahrzeuge und vergleicht sie mit ihrem eigenen Exemplar: einem türkisblauen Simca-Chrysler aus dem Jahr 1956. Der 22-jährige Besitzer Anton sagt: „Wir leben das amerikanische Lebensgefühl der 50er-Jahre.“ Es habe nicht lange gebraucht, da wurde die Faszination an der Nostalgie auch bei seiner Freundin Tamara geweckt. Die beiden haben nicht nur die Einrichtung ihrer Wohnung an den Lifestyle der 50er-Jahre angepasst. „Wir gehen auch in diesem Look zur Arbeit“, sagt die 21-jährige Automobilkauffrau. Tamara trägt ein Rockabilly-Kleid und Hut, Antons Erscheinungsbild ist geprägt von einer Elvis-Tolle und langen Koteletten. Das Lebensgefühl sei ihm in die Wiege gelegt worden, berichtet der 22-Jährige. „Mein Vater schraubt auch an amerikanischen Oldtimern.“

Mit einer echten Rarität ist Hermann Kieninger aus Augsburg zum US-Car Treffen gekommen: Ein Ford Model A Tudor Sedan aus dem Jahr 1928, gebaut in Kanada. „Ich habe ihn vor einem Jahr im Internet gekauft und restauriere ihn seitdem.“ Die Ersatzteilversorgung aus den Vereinigten Staaten sei exzellent und bezahlbar. „Das Auto ist ein Kulturgut, es lohnt sich darin zu investieren“, sagt Kieninger. Bei seinen Restaurationsarbeiten an der Karosserie kam eine alte verspachtelte Werbeblechtafel zum Vorschein, erzählt der 74-Jährige. Immerhin: Die Dachbespannung und der 39-PS starke Motor sind fast im Originalzustand. „Er fährt sich wie ein Bulldozer.“ Dem Automobilliebhaber begeistere nicht so sehr die amerikanische Lebensart, sondern mehr die verbaute Technik.

Thomas Kukla zeigt seinen Tesla Model X mit 700 PS.

Den amerikanischen Traum zurück nach Augsburg holen

Mit einem High-Tech-Auto ist Thomas Kukla aus Heidenheim an der Brenz zum Festival angereist. „Dieses Auto hat keinen V8-Motor, sondern fährt rein elektrisch“, sagt der 50-Jährige. Und das zu einem beachtlichen Preis: Rund 170.000 Euro hat der Tesla Model X mit 700 PS einmal gekostet. Fürs autonome Fahren sind acht Kameras verbaut. 420 Kilometer Reichweite hat der 2,5-Tonner vollgeladen, so Kukla. Er rechnet vor: Verglichen mit einem Verbrenner würde er rund drei Liter Diesel auf 100 Kilometern brauchen. Kukla lädt sein Elektrofahrzeug mit eigenem Solarstrom vom Dach über eine Starkstrom-Station. „Bei einer normalen Steckdose würde ich sonst drei Tage laden.“

Veranstalter Harm Ritter ist „positiv überrascht von der Besucherresonanz“, wie er sagt. Sein Verein, die American Car Friends Augsburg, möchte den Amerikanischen Dream zurück nach Augsburg holen. „Jahrelang haben die Autos und die Kultur zum Straßenbild gehört.“