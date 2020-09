18:40 Uhr

Unfall am Plärrer in Augsburg: AVV-Bus kollidiert mit Auto

Am Plärrergelände in Augsburg ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Ein AVV-Bus stieß mit einem Auto zusammen.

Am Plärrer in Augsburg gab es einen Unfall, an dem ein AVV-Bus beteiligt war. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

Am Plärrer in Augsburg ist es am frühen Freitagabend zu einem Unfall, an dem ein AVV-Bus beteiligt war, gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei vier Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Busses wohl übersehen, dass die Auto vor ihm zum Stehen gekommen waren und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei wartende Autos ineinander geschoben.

Unfall am Plärrer: Elf Fahrgäste saßen im Bus

Im Linien-Bus saßen nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Zusammstoßes insgesamt elf Fahrgäste. Zwei von ihnen wurden durch den Aufprall verletzt. Ebenso der Fahrer des Busses. Insgesamt, so die Polizei, wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt. Eine Person zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Vor Ort war am Freitagabend ein größeres Aufgebot an Feuerwehreinsatzkräften und auch der Rettungsbus der Feuerwehr, da zunächst eine größere Anzahl an Verletzten im Raum stand. Stadtauswärts kam es über längere Zeit zu Verkehrsbehinderungen. Warum der Busfahrer die stehenden Autos übersehen hatte, konnte die Polizei am Freitagabend noch nicht sagen. Die Ermittlungen zum näheren Unfallhergang dauerten noch an, so die Einsatzzentrale. (skro, gau)

