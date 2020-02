vor 56 Min.

V-Partei will die Stadtwerke zurück in städtische Hand holen

Das Wahlprogramm der V-Partei setzt Schwerpunkte auf Klima und Umwelt - aber nicht nur. Es gibt Überraschendes zu entdecken.

Von Jonas Voss

Für die erst 2016 gegründete V-Partei ist die Kommunalwahl in Augsburg eine Premiere. Der Bundesvorsitzende und OB-Kandidat Roland Wegner erklärt, „wir wollen in Augsburg zeigen, wie es für uns bei Wahlen funktionieren kann“. Die Zielgruppe sei da. Die Partei – das V steht für Veränderung, Vegetarier und Veganer – präsentierte jetzt ihr Wahlprogramm. Etwas später als die meisten Mitbewerber, aber das hat seine Gründe.

V-Partei: Stadtwerke Augsburg sollen zurück in städtische Hand

Laut Wegner hat die Partei in ihr Wahlprogramm in den vergangenen Monaten auch Vorschläge aus der Bevölkerung einfließen lassen. Ehe diese sortiert und diskutiert wurden, sei Zeit vergangen. Das nun fertige Wahlprogramm setzt seinen Fokus zwar klar auf klima- und umweltpolitische Schwerpunkte, die aber breit gestreut: Die V-Partei möchte unter anderem einen kostenlosen ÖPNV verwirklichen, die Beteiligung an der Flughafen GmbH streichen, mehr fleischlose Angebote auf Festen und Veranstaltungen bieten, an Silvester eine Drohnen- oder Lasershow anstatt Böllerei und den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen deutlich ausbauen. Insgesamt umfasst das Parteiprogramm mehr als 30 Positionen. Manches ist konkret ausgearbeitet, manches liegt als zu entwickelnde Idee vor.

Fest steht das Vorhaben der Partei, die Stadtwerke zu rekommunalisieren – im Augsburger Wahlkampf fast ein Alleinstellungsmerkmal. „Heute erhält allein einer der beiden Holding-Geschäftsführer etwa doppeltes OB-Gehalt, 2016 waren das 307.000 Euro.“ Mit einer Rekommunalisierung, erklärt Wegner, ließe sich nicht nur viel Geld sparen – so sei auch die Trinkwasserversorgung für alle Zeit vor dem Zugriff von Investoren geschützt. Positive Beispiele dafür gebe es im Osten der Bundesrepublik. Während die Partei in diesem Bereich regulieren will, fordert sie andernorts mehr Freiheiten und Investitionen.

Programm der V-Partei: Hier grün, dort eher CSU

Etwa in die Kulturszene der Stadt. Heike Rudolf, Stadtratskandidatin auf Platz zwei, erläutert: „Für Jugendliche braucht es niedrigschwelligere Angebote im Kulturbereich, das hilft auch bei der Integration.“ Das Grandhotel Cosmopolis sehe sie hier als gutes Beispiel. Wegner fügt hinzu, dass die mehr als hundert Millionen Euro für die Sanierung des Staatstheaters besser hätten verwendet werden können. „Das Gebäude wollen auch wir erhalten. Aber muss es in diesem Umfang sein?“ Die V-Partei wolle lieber viele kleine Kulturprojekte effektiver fördern.

Wegner bezeichnet seine Partei als „grüner als die Grünen“, in einem Punkt ähnelt sie aber wohl mehr der CSU: Beim Thema Sicherheit fordert die V-Partei nicht nur mehr Polizisten für die Stadt – sie hält auch Überwachungskameras nicht per se für falsch. Mit dem Programm setzt sich die V-Partei ein großes Ziel: Mit drei Stadträten, so das Kalkül, könnte man das Zünglein an der Waage für eine mögliche Regierung sein.

