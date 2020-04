Verfahren gegen AfD-Politiker Jurca eingestellt

Schön wer da alles im Stadtrat sitzt und sich an nichts erinnern kann was über das eigene Handy (WA benötigt eine Sim-Karte!) so kommt.



Achso ja... WhatsApp bietet Einstellungen um nicht ungefragt - und auf Kosten des zumeist beschränkten bezahlten Datenvolumens - Bilder und Videos ohne bewussten Klick herunterzuladen. Auch in der Version die man sich am PC installieren kann... Wer diesen Dienst nutzt und das nicht weiß, der sollte ihn nicht nutzen, zumal wenn man sie angeblich eh "nicht wahrgenommen hat und nicht dran erinnert"...



Eine letzte Frage: Sind sie in Deutschland geboren Herr Jurca? Wissen das Ihre Wähler?



Mag ein jeder denken was er mag...

