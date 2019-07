06:42 Uhr

Wann wird das neue Elefantenhaus im Zoo fertig?

Das größte Bauprojekt in der Geschichte des Zoos kommt gut voran. Parallel laufen die Verhandlungen, welche neuen Elefanten bald in Augsburg leben werden.

Von Eva Maria Knab

Die Arbeiten am neuen Elefantenhaus im Zoo gehen in die Endphase. Parallel verhandelt Zoochefin Barbara Jantschke darüber, welche neuen Elefanten nach Augsburg kommen sollen.

Nach aktuellen Stand soll die rund 7000 Quadratmeter große Elefantenanlage bis Weihnachten fertig werden. Neben einem großzügig gestalteten Elefantenhaus wird es eine weitläufige Freilauffläche geben. Auf der Baustelle zeichnet sich schon ab, was Besucher erwartet.

Zooarchitekt Frank Kirsten sagt, es werden moderne Standards für die Elefantenhaltung in europäischen Zoos umgesetzt. Die asiatischen Elefanten sollen im „geschützten Kontakt“ gehalten werden. Das bedeutet, die Pfleger gehen nicht mehr direkt zu den Tieren in die Boxen. Sie haben nur noch Kontakt durch Schutzgitter. Dadurch sollen die Elefanten untereinander ein ungestörtes Sozialverhalten entwickeln. Für die Pfleger sinken die Unfallrisiken.

Es gibt ein Badebecken mit Wasserfall

Im neuen Elefantenhaus werden die Tiere viel Beschäftigung haben. Dort gibt es ein großes Badebecken mit Wasserfall. Von oben werden fast rund um die Uhr per Zeitschaltuhr immer wieder Fresskörbe mit Heu heruntergelassen. Auch Futterlöcher oder Holzelemente an den Wänden zur Hautpflege sorgen für Abwechslung. Die einzelnen Stallboxen können miteinander verbunden werden. Architekt Kirsten spricht von einer „Elefantenwohnung“.

Zoochefin Barbara Jantschke plant die Eröffnung der Anlage für Anfang 2020 – dann aber noch ohne Elefanten. Die beiden hochbetagten Augsburger Elefantinnen Burma und Targa sollen sich erst einmal in Ruhe an die neue Umgebung gewöhnen können. Jantschke führt aber auch schon Gespräche, um zwei weitere Elefantenkühe nach Augsburg zu holen. So soll eine Herde mit insgesamt vier älteren asiatischen Elefanten entstehen, in der sich die Tiere gut vertragen.

Targa (im Bild) und ihre Gefährtin Burma sind die beiden verbliebenen Elefanten im Augsburger Zoo.

Welche Dickhäuter konkret nach Augsburg kommen, steht noch nicht fest. Jantschke sagt, der Berliner Tiergarten werde seine komplette Gruppe abgeben, denn auch dort ist ein neues Elefantengehege in Planung. In diesem Zusammenhang soll es einen Ringtausch mit mehreren Zoos geben, in dem die Elefanten für Augsburg ausgesucht werden. Der Zuchtbuchführer für Elefanten in europäischen Zoos habe aber noch nicht zugestimmt.

Im Augsburger Zoo werden wohl die Eintrittspreise steigen

Das neue Elefantenhaus ist das bislang größte Projekt in der Geschichte des Augsburger Zoos. Um die Finanzierung war hart gerungen worden, auch im Stadtrat. Der Freundeskreis des Zoos, der sich an dem Vorhaben beteiligt, hatte am Mittwochabend eine gute Nachricht: Die von den Zoofreunden zugesagte Spendensumme von 750.000 Euro sei jetzt beisammen, so Vorsitzender Herbert Mainka. Die Spendensammlung laufe sehr erfolgreich. Die Baukosten für die neue Elefantenanlage seien jedoch von rund sechs Millionen auf sieben Millionen Euro gestiegen, sagt Jantschke. Sie begründet dies mit den allgemein steigenden Baukosten. Nach ihren Angaben können die Mehrkosten über Spenden und Sponsoren aufgefangen werden.

Der Zoo finanziert sein Großprojekt über einen Zuschuss der Stadt von zwei Millionen Euro, aus Eigenmitteln und Krediten, Spenden und Sponsorengeldern. Es zeichnet sich aber auch ab, dass mit Blick auf die neue Attraktion, die ins Geld geht, die Eintrittspreise steigen werden. Es wird damit gerechnet, dass die Tickets gegen Ende dieses Jahres teurer werden.

