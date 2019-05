14:40 Uhr

Was der Zuschuss für Lastenräder bringt

Augsburg fördert den kauf von Lastenfahrrädern. das ist gut für Klima und Verkehr. Doch es schafft zugleich neue Herausforderungen.

Von Marcus Bürzle

Die Idee ist nicht neu, aber sie ist richtig: Wenn Augsburg bald die Anschaffung von Lastenrädern fördert, macht sie nicht nur den Radlern eine Freude. Die Stadt leistet einen ganz konkreten Beitrag für weniger Abgase, weniger Lärm und weniger Stau auf den Straßen. Widerspruch?

Lastenräder brauchen mehr Platz

Ja, mehr Lastenräder werden nicht auf die Schnelle sämtliche Klima- und Verkehrs-Probleme dieser Stadt oder gar der welt lösen. Der Zuschuss ist jedoch ein ganz konkreter Beitrag. Viele Ansätze im Klimaschutz und in der Verkehrspolitik sind groß, abstrakt und wenig greifbar. Wenn aber künftig mehr Kinder mit dem Rad in die Kita kommen, Pakete abgasfrei in der Innenstadt landen und die Augsburger die Einkäufe auf zwei Rädern heimbringen, sind das kleine aber wichtige Beiträge. Und sie sind ein Zeichen dafür, dass es die (Fahrrad-)Stadt ernst meint. Eines muss an an dieser aber auch ergänzt sein.

Wer Lastenräder fördert, muss ihnen auch Platz geben. Viele Radwegen und -streifen sind bislang noch ziemlich schmal – vor allem für Lastenräder.

