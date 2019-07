vor 49 Min.

Was sich Augsburger Radfahrer nach der Radlnacht wünschen

Die Augsburger Radlnacht hat rund 4000 Radler auf die Straßen geholt. Danach haben sie erzählt, wie es war - und was ihnen im Alltag wichtig wäre.

Von Elena Winterhalter

Ein Mann in einem Zebrakostüm, eine junge Frau mit blinkenden Lichterketten umwickelt und ein Hund auf Ladefläche eines Lastenfahrrads: Wer das und noch tausende weitere Menschen im Sattel an radeln sieht, der weiß, dass wieder Radlnacht in Augsburg ist.

Knapp 4000 Radler fuhren am Samstagabend in einem bunten Korso durch Augsburg, sagt die Stadt, trotz kühler Temperaturen und angesagter aber weitgehend ausgebliebener regenschauer; 2018 wares es knapp 5000 Starter gewesen. Die Straße gehörte den Fahrrädern, Autos mussten warten. Schon eine Stunde vor dem Start strömten Radler aus allen Ecken auf die Maximilianstraße, wo es um 21 Uhr los ging. Mit Klingeln, Hupen und Jubelrufen startete der Pulk.

Augsburger Radlnacht lockt viele Besucher an die Strecke

"Die Stadt zeigt mit dieser Aktion, dass sie die Bedürfnisse der Radfahrer ernst nimmt", sagt Christoph Mießl, der mit einem Lastenrad des Fahrradladens Dynamo unterwegs war. Auch Lena Harttmann von Greenpeace Augsburg saß auf einem Lastenrad. Allerdings musste die Studentin nicht selbst in die Pedale treten, sondern machte es sich auf der Ladefläche bequem. Mit dabei auf einem Plakat ihre Botschaft: "Wir fordern breitere Radwege!"

"Es ist zwar super, dass durch so eine Aktion das Thema Fahrrad eine Bühne bekommt", findet Harttmann. "Aber es reicht bei Weitem nicht aus, einmal im Jahr eine Radlnacht zu veranstalten."

Die zwölf Kilometer lange Strecke führte über die Jakoberwallstraße und die Amagasaki-Allee nach Lechhausen und über die Lechhauser Straße zurück zur Maximilianstraße. Viele, die selbst nicht auf dem Fahrrad saßen, standen an der Strecke oder beobachteten das Treiben von den Fenstern ihrer Wohnungen aus. Gegrüßt wurden die Zuschauer mit Klingeln. Etwa 40 Minuten benötigten die Fahrradfahrer, um wieder in der Maximilianstraße anzukommen. Dort erwarteten sie Musik und Funkenfontänen. Saskia war zum ersten Mal dabei, mit ihrem Bruder Nils und ihrer Mutter Kerstin. „Das Beste war, als wir über die Lechbrücke gefahren sind. Das sah richtig schön aus“, findet die Schülerin. Nils fand es bergab am angenehmsten. „Da konnte man das Rad super rollen lassen.“

Veranstalterin Katja Mayer sieht man die Erleichterung an, als die meisten Teilnehmer durch den Zielbogen gefahren sind. „Das Wichtigste ist, unfallfrei zu bleiben“, sagt sie. „Und das haben wir geschafft. Es gab kleinere Stürze, aber niemandem ist etwas passiert und der Korso musste nicht anhalten.“ Außerdem sei es flüssiger gelaufen, als in den letzten Jahren, sagt sie.

Mehr Radwege für Augsburg

Das bestätigt Fee Prax. Sie ist bisher jedes Mal bei der Radlnacht dabei gewesen. „ Wir können so zeigen, wie viele Fahrradfahrer es gibt“, sagt Prax. Um aufzufallen, ist sie auf ihrem Tallbike unterwegs. Bei diesem selbst gebauten Modell sitzt der Fahrer viel weiter oben auf dem Sattel, auch die Lenkstange ist erhöht. „Wir brauchen mehr und vor allem sicherere Radwege“, sagt die 26-Jährige. Sie rückt die blinkende Lichterkette zurecht, die sie sich um den Oberkörper gewickelt hat, und fügt hinzu: „Außerdem macht es einfach Spaß!“

