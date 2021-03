15:58 Uhr

Was wurde aus der Augsburger "Black Lives Matter"-Bewegung?

Die Organisatorinnen antirassistischer Proteste in Augsburg Kharis Ikoko (25, r.) und Julia Teuchner (21) sind sich einig: Auch in der Region gibt es noch viel zu tun.

Plus Was blieb übrig von den Protesten um die Ermordung von George Floyd im vergangenen Sommer? Die Organisatorinnen wollen in Augsburg noch einiges ändern.

Von Nikolai Röhrich

3000 Menschen auf Knien und mit in den Himmel gestreckten Fäusten waren es, die sich nach der Tötung von George Floyd im Juni vergangenen Jahres zum stillen Protest vor der Augsburger Erhard-Wunderlich-Sporthalle versammelt hatten. "I can´t breathe" - "Ich kann nicht atmen" – hatte der Afroamerikaner George Floyd immer wieder vor seinem Tod gesagt, während ein Polizist ihm sein Knie in den Nacken drückte – für sieben Minuten und 46 Sekunden. Ebenso lange knieten die Augsburger Demonstrierenden schweigend nieder. Weltweit gab es Proteste im Namen der "Black Lives Matter"-Bewegung (Schwarze Leben zählen), nun hat die Familie Floyds eine Entschädigung in Höhe von 27 Millionen US-Dollar erhalten. Für die Augsburger Protestbewegung hat sich das Thema Rassismus – obwohl das Thema öffentlich weit weniger diskutiert wird, als noch vor einem Jahr – aber längst nicht erledigt. Sie kämpfen weiter, während des Lockdowns aber vor allem digital.

Die erste Demo nach dem Tod von George Floyd war gut besucht: 3000 Menschen traten am 06. Juni 2020 in Augsburg gegen Rassismus ein. Zur zweiten Demo drei Wochen später kamen nur noch 350 Teilnehmer. Bild: Bernd Hohlen

Heute sind es coronabedingt nur zwei Fäuste, die sich vor der Erhard-Wunderlich-Sporthalle in die Höhe recken: Die von Kharis Ikoko (25), der Organisatorin der Demonstrationen im Juni, und Julia Teuchner (21), Teil des Presseteams der Organisation, die sich mittlerweile in Augsburg und auf Bundesebene den Namen "Black Community Foundation" gegeben hat. "Alles begann nach dem Tod von George Floyd mit einer iPhone-Notiz, die im Netz herumging: Darin wurde öffentlich zur Organisation von Demonstrationen aufgerufen", erzählt Ikoko. "Auf diese Meldung hin habe ich mich als Betroffene sofort gemeldet, ohne zu wissen, auf was ich mich damit einlasse. Mir war klar: Wir als Augsburger müssen uns solidarisieren."

Black Community Foundation Augsburg – mehr als ein Social-Media Hype?

Auf das Thema Rassismus sind vergangenes Jahr viele Menschen im Netz aufmerksam geworden – auf Instagram wurden als Zeichen der Solidarität mit Schwarzen Menschen unzählige schwarze Bilder gepostet. Auch wenn die Demonstrationen ein Ergebnis eines Internet-Trends waren, ist eines für die Aktivistinnen Ikoko und Teuchner klar: Ihre Arbeit ist langlebiger als ein Hype in den sozialen Medien. "Wir haben die Aufmerksamkeit vergangenes Jahr zwar für uns genutzt, aber mittlerweile ist definitiv mehr aus uns geworden. Wir zielen darauf ab, uns als Institution in Augsburg und auch bundesweit zu etablieren", so Teuchner.

Konkret setzt sich die Black Community Foundation (BCF) in Augsburg beispielsweise für Informationskampagnen über Rassismus im öffentlichen Raum und die Aufstellung anti-rassistischer Mahntafeln ein. Dafür steht der Verein unter anderem mit den Augsburger Grünen und der SPD in Kontakt. Durch öffentliche Kritik wollen die Aktivisten auf Missstände aufmerksam machen – und haben damit offenbar Erfolg, wie die Umbenennung des Hotels "Maximilian´s" zeigt, das bis August vergangenen Jahres noch "Drei Mohren" hieß.

Hotel "Drei Mohren" – War der Name wirklich rassistisch?

Die Umbennenung des Hotels "Drei Mohren" wurde in Augsburg kontrovers diskutiert. Rückhalt für die Kritik am ehemaligen Namen des Hotels gab es aber unter anderem auch von Seiten der Wissenschaft. Auch für die beiden Aktivistinnen von BCF ist klar: Die Umbenennung war der richtige Schritt. "Der Begriff Mohr ist ein Wort, das in der Kolonialzeit für Sklavinnen und Sklaven verwendet wurde. Diese Geschichte darf man nicht einfach vergessen", meint Teuchner. Auch sei es grundsätzlich problematisch, Minderheiten mit Fremdbezeichnungen zu versehen und dabei nicht zu berücksichtigen, wie diese darauf reagieren, "auch wenn man sagt, die Bezeichnung sei wertschätzend gemeint."

Ikoko: "Wir sprechen hier von strukturellem Rassismus, der auch von oben kommt"

Am Beispiel der Kontroverse um das Hotel in der Maximilianstraße wird deutlich, worum es den Aktivistinnen von BCF im Kern geht: um kritisches Hinterfragen etablierter Denk- und Verhaltensmuster. Dabei vertritt BCF die Position, dass es bei Rassismus nicht nur um die Vorstellung von biologischen Rassen mit unterschiedlichen Wertigkeiten geht, sondern auch um Formen der Diskriminierung, die auf Kulturen oder Religionen abzielen: Der Begriff struktureller Rassismus fällt im Gespräch immer wieder.

Doch was ist damit gemeint? "Aus unserer Sicht ist der klassische Begriff von Rassismus etwas veraltet. Wir haben einen weiteren Begriff von Rassismus, der viel mit Kritik an einem auf Europa konzentrierten Blick auf die Welt zu tun hat", erklärt Teuchner. Es gehe darum, Aspekte kultureller und religiöser Diskriminierung mit in den Blick zu nehmen: "Am Beispiel der Judenverfolgung hat man gesehen, wie religiöse und biologische Diskriminierung ineinanderfließen. Auch wenn eine muslimische Frau auf der Straße angepöbelt wird, kann man nicht immer sagen, ob es nun wegen ihres Kopftuchs oder wegen ihrer Hautfarbe war."

Solcher Rassismus – also Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion oder Kultur – sei in Deutschland Alltag, meinen die Aktivistinnen. "Wir sprechen hier von strukturellem Rassismus, der auch von oben kommt", so Ikoko. "Wir haben beispielsweise ein Antidiskriminierungsgesetz, aber nur in Berlin, und auch ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – das aber nicht im zivilien Raum gilt." In die Polizei habe sie als Schwarze Person nur wenig Vertrauen, und auch oft nicht das Gefühl, ernst genommen zu werden, berichtet Ikoko: "Weil meine Erfahrung meistens war: Da kommen zwei weiße Männer auf mich zu und sagen mir, dass sie mir nach einer rassistischen Anfeindung nicht helfen können."

Rassismus trete auch oft in versteckter Form auf, so die Aktivistinnen. "Ich erlebe das tagtäglich, wenn mir Leute in die Haare fassen, mich grundlos komisch anschauen oder mich im Supermarkt erstaunt und begeistert darauf ansprechen, wie gut ich Deutsch spreche", erzählt Ikoko. Für die angehende Studentin, die in Deutschland lebt, seit sie acht Jahre alt ist, steckt in solch vermeintlichem Lob Rassismus: "Weil es im Endeffekt aussagt: Du kommst nicht von hier, du bist nicht deutsch."

Der Verein heißt "Black Community Foundation" – Warum der Fokus auf die Schwarze Bevölkerung?

Doch weshalb legt ein in Augsburg agierender Verein mit seinem Namen einen so klaren Fokus auf antischwarzen Rassismus? "Unsere Bewegung entstand im Anschluss an Black Lives Matter und den Tod von George Floyd", so Ikoko. "Unsere Motivation ist, Schwarze Menschen sichtbarer zu machen, da bisher nur sehr wenig über sie geredet wird." Bei ihrer Arbeit gehe es aber nicht ausschließlich um die Emanzipation der Schwarzen Gemeinschaft: "Wir setzen uns auch gegen alle anderen Formen von Diskriminierung ein – auch in Kooperation mit anderen Augsburger Vereinen, die sich beispielsweise gegen Sexismus stark machen."

Aktivismus in Corona-Zeiten – "Instagram ist für uns das A und O"

Die Arbeit von BCF findet in Pandemie-Zeiten vor allem auf Instagram statt: "Gerade im Moment sind soziale Medien für uns das A und O – alle sind zu Hause und alle sind online. Auf diesen Kanälen Wissen zu verbreiten, ist das beste, was wir gerade tun können", erklärt Ikoko.

Für die Zeit nach Corona arbeiten die beiden Aktivistinnen bereits an weiteren Demonstrationen, Workshops und Podiumsdiskussionen in Augsburg. "Natürlich macht es uns mehr Spaß, unsere Mitstreiter und die Leute da draußen, für die wir unsere Veranstaltungen organisieren, auch persönlich kennenzulernen – und nicht immer nur in Videokonferenzen zu sitzen", so Teuchner. Nachdem die öffentliche Interesse für das Thema Rassismus mittlerweile zurückgegangen sei, hoffen die Aktivistinnen, durch Veranstaltungen in Präsenz wieder mehr Menschen aus der Region erreichen zu können – auch solche, die nicht in den sozialen Medien unterwegs sind.

