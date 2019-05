13.05.2019

Wasser-Rätsel: Das sind die richtigen Lösungen

Eine Woche lang testeten wir das Wissen unserer Leser. In der letzten Folge ging es um die Augsburger Welterbe-Bewerbung und die historische Wasserversorgung. Woran die meisten Teilnehmer scheiterten

Etwas Geduld ist noch gefragt, dann herrscht Klarheit: Mitte Juli erfährt die Stadt Augsburg, ob sie Welterbestätte wird. Das Unesco-Welterbekomitee tagt am 9. und 10. Juli in Baku, Aserbaidschan, eine Abordnung aus Augsburg wird dabei sein.

Die Stadt bewirbt sich mit ihrer historischen Wasserversorgung, die in vielerlei Hinsicht besonders ist. Weil Lech und Wertach einst viel tiefer lagen als die Stadt, musste Trink- und Brauchwasser nach oben transportiert werden. In Augsburg entstand ein ausgeklügeltes System aus Kanälen und raffinierter Technik, aus Brunnen, Wasserwerken und Wassertürmen. Vieles davon ist noch heute erhalten.

Im Rahmen unserer AZ-Prüfungswoche hatten wir vergangene Woche ein Rätsel rund ums Wasser veröffentlicht. Denn obwohl einem die Wassergeschichte in der Stadt auf Schritt und Tritt begegnet, sind viele Fakten nicht unbedingt bekannt. Die Antworten auf unsere 14 Fragen tragen vielleicht dazu bei, manches besser zu erklären. Hier sind sie:

Frage 1: Sie beschäftigte sich mit der Frage, gegen welches Ungeheuer Herkules auf seinem Brunnen in der Maximilianstraße kämpft. Richtig war Antwort C: Es ist Hydra, ein Monster aus der griechischen Mythologie. Für jeden Kopf, dem man ihr abschlägt, wachsen neue nach.

Frage 2: Alle Bäche und Kanäle Augsburgs zusammengenommen, entsteht ein rund 160 Kilometer langes System. Richtig war also Antwort A.

Frage 3: Das Kraftwerk Wolfzahnau liegt am Zusammenfluss von Lech und Wertach. Das vier Meter hohe Schwungrad wurde bei der Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris gezeigt. Antwort B also war korrekt.

Frage 4: Der Brunnenbach versorgte Augsburg einst mit Trinkwasser, er war der reinste aller Bäche. Richtig war damit Antwort B.

Frage 5: Der Eiskanal wurde in den 70er Jahren gebaut. Grund waren die Olympischen Spiele 1972. In Augsburg wurden die Wettbewerbe im Kanuslalom ausgetragen. Antwort B.

Frage 6: Das erste Wasserwerk in Augsburg baute – ein Goldschmied. Er wollte mit den Gebühren Geld verdienen. Antwort B auch hier.

Frage 7: Die Kahnfahrt sollte einst als Hafen für Schiffe dienen, die von dort aus bis zur Donau hätten fahren sollen. Die Idee hatte Architekt Karl Albert Gollwitzer, doch sie wurde verworfen – auch aufgrund schwieriger Grundstücksverhandlungen. Richtig war damit Antwort B.

Frage 8: Das Aquädukt am Roten Tor führte einst Trink- und Antriebswasser in die Stadt. Getrennt waren Trink- und Brauchwasser durch eine Holzwand. Antwort C war damit richtig.

Frage 9: Das Wasser ermöglichte es, die Maschinen der Fabrikanten durch Wasserkraft anzutreiben. Dies war wesentlich billiger, als Dampfmaschinen zu verwenden. Damit war Antwort B richtig.

Frage 10: Das letzte historische Wasserrad dreht sich über dem Inneren Stadtgraben am Vogeltor. Es ist noch in Originalsubstanz erhalten. Antwort A stimmte also.

Frage 11: Die Stadt Augsburg bezieht ihr Trinkwasser auf einfachstem Weg: Es handelt sich um Grundwasser, das im Stadtwald in Tiefwasserbrunnen gewonnen wird. Antwort B war richtig.

Frage 12: Bischof Ulrich gilt als Wasserheiliger. Zu erkennen ist dies an zwei Symbolen: Er trägt ein Buch in der Hand, auf dem ein Fisch liegt. Damit stimmte Antwort A.

Frage 13: Der Lech war für Augsburg einst besonders wichtig, weil er als Transportweg für Güter wie Holz und Steine diente. Antwort B.

Frage 14: Die Barfüßerbrücke in Augsburg ist besonders, weil sie auf den ersten Blick nicht als Brücke erkennbar ist. Nur aus einigen wenigen Blickwinkeln kann man sehen, dass darunter Wasser fließt. Korrekt war also Antwort C.

Zahlreiche Leser haben sich beteiligt und ihre Antworten eingeschickt. Am schwierigsten war für die meisten offenbar Frage 6: Fast alle Teilnehmer waren der Ansicht, das erste Wasserwerk hätten die Römer erbaut, die in sauberem Wasser baden wollten. Auf den Goldschmied kamen die wenigsten.

Alle Fragen richtig beantwortet hat Gerhard Bader aus Augsburg. Er bekommt einen Gutschein über 200 Euro in einem der Restaurants des Hotels Drei Mohren. Damit könnte Bader zum Beispiel ins neue Sterne-Restaurant Sartory gehen. Je ein Buch „Rätselhafte Orte“ mit Geschichten über besondere Sehenswürdigkeiten in der Region gehen an: Wolfgang Lücke aus Friedberg, Kaspar Lapperger aus Wollomoos, Katharina Geil aus Kiemertshofen, Helga Reisberg aus Augsburg und Franz Pimoisl aus Königsbrunn. Die Gewinne schicken wir zu.

Themen Folgen