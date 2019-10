19:00 Uhr

Wasserwerk will dem Welterbe-Titel alle Ehre machen

Noch ist die Fassade des Wasserwerks am Hochablass in einem Ockerton gehalten. Jetzt bekommt sie einen hellgrauen Anstrich.

Die Stadtwerke sanieren das historische Wasserwerk am Hochablass. Seine Fassade bekommt eine neue Farbe. Warum das Gebäude künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich ist.

Von Andrea Baumann

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit: Wir drehen einen Hahn auf und bekommen Wasser zum Duschen, Putzen, Kochen oder zum Trinken. Wer zum Ursprung der modernen Trinkwasserversorgung in Augsburg gelangen will, ist beim Wasserwerk am Hochbablass an der richtigen Adresse. Das Gebäude, das vor 140 Jahren in Betrieb genommen wurde, dient den Stadtwerken (swa) heute als Wasserkraftwerk, Museum und Trinkwasser-Informationszentrale. Seit diesem Sommer gehört das Wasserwerk als Teil von Augsburgs historischer Wasserwirtschaft außerdem zu den 22 Welterbestätten.

„Wir sind sehr stolz darauf, Weltkulturerbe zu sein“, sagt Franz Otillinger, Leiter der swa-Wasserversorgung. Damit werde auch das jahrzehntelange Bemühen um sauberes Trinkwasser geadelt. Otillinger sieht den Welterbe-Titel als Auftrag an, den Bürgern zu vermitteln, was Wasserversorgung heute bedeute.

Fassade des Wasserwerks bekommt einen hellgrauen Anstrich

Dafür wappnet sich das Wasserwerk in mehrfacher Hinsicht. Äußeres Zeichen ist ein Gerüst, das gerade an dem 1879 errichteten Gebäude angebracht wird. Es stehen Restaurierungsarbeiten an. Aufwendig saniert werden müssen die in die Jahre gekommenen Fenster. Mehr ins Auge dürfte jedoch die zweite Maßnahme stechen: Die Fassade bekommt einen neuen Anstrich. Statt des ockergelben Tons ist sie künftig in hellem Grau gehalten. Damit kehrt das Wasserwerk in Abstimmung mit dem Denkmalschutz zu seiner Ursprungsfarbe zurück. Unterlagen, wann genau der Wechsel zum Ockerton erfolgte, liegen den Stadtwerken nicht vor.

Bis zum Frühjahr soll der erste Teil der rund 500000 Euro teuren Sanierung – die Fassade zur Spickelseite und die Türme – abgeschlossen sein. Voraussichtlich im Herbst 2020 geht es mit der zur Wasser gelegenen Seite weiter. Man werde dafür die Zeit der Bachablässe nutzen, heißt es bei den Stadtwerken.

Stadtwerke Augsburg ermöglichen virtuellen Rundgang

Dass in den nächsten Monaten das Wasserwerk nur für angemeldete Gruppen geöffnet wird, hat nichts mit der Sanierung, sondern mit der Jahreszeit zu tun. Wieder ab März können Besucher spontan das historische Gebäude an jedem ersten Sonntag im Monat besichtigen. Spaziergänger, die im Spätherbst und Winter vorbeikommen, können trotzdem einen Blick hinter die Fassade werfen – virtuell. Ab diesem Montag ist am Hauptportal eine Infotafel mit einem QR-Code angebracht. Wer diesen mit Smartphone oder Tablet scannt, kann sich auf einen virtuellen Rundgang durchs Wasserwerk begeben. „Wir wollen die Leute nicht vor der Tür unserer Unesco-Welterbestätte stehen lassen“, sagt Otillinger.

