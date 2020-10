Wegen der Corona-Regeln sagen viele Paare ihre Hochzeiten ab

In der Gastronomie gilt vorerst, dass ab 23 Uhr keine Speisen und Getränke an Gäste mehr verkauft werden dürfen, ein To-go-Verkauf ist noch möglich. Zudem gilt am Samstagabend in Teilen der Innenstadt ein Verbot des Verkaufs und Konsums von Alkohol an öffentlichen Plätzen. Sobald die bayernweite Regelung gilt, ist in Augsburg um 22 Uhr Sperrzeit. (jöh)