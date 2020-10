Verwirrung um Corona-Regeln in Augsburg: Was gilt jetzt?

Derzeit gilt in

Augsburg

: Bei privaten Treffen ist der Teilnehmerkreis auf direkte Verwandte (Geschwister und in direkter Linie), Personen aus maximal zwei Haushalten oder ansonsten auf maximal fünf Personen aus verschiedenen Haushalten beschränkt. Für private Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten, die nicht zuhause, sondern in Gaststätten oder anderen öffentlichen Räumen stattfinden, gilt derzeit noch eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Hier verschärft der

Freistaat

aber die Regeln: Private Treffen und Feierlichkeiten in Lokalen werden gleichgestellt - das heißt, es gilt dann in Corona-Hotspots generell die Fünf-Personen-Obergrenze. Wer am Wochenende noch Hochzeit feiern wollte, hat wohl Pech: Spätestens ab Samstag sollen die neuen bayerischen Regeln in Kraft treten.