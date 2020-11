vor 36 Min.

Wenig Andrang in neuer Grippe-Praxis - Lage am Testzentrum entspannt sich

Plus Die neu eröffnete Bereitschaftspraxis für Grippepatienten in Augsburg ist noch bei Weitem nicht ausgelastet. Im Corona-Testzentrum sind wieder kurzfristig Termine frei.

Von Michael Hörmann

Wer Grippesymptome hat, kann sich nun auch in einer neu eröffneten Bereitschaftspraxis im Glaspalast in Augsburg untersuchen lassen. Noch ist die Nachfrage allerdings gering. Am ersten Wochenende kamen eher wenige Personen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) spricht von einer Zahl im "niedrigen zweistelligen Bereich". Ganz andere Zahlen hatte zuletzt das Corona-Testzentrum an der Messe Augsburg gemeldet.

Teils waren die täglichen 1200 Tests schon Tage vorher ausgebucht. Momentan gibt es aber wieder freie Termine, die man am gleichen Tag buchen kann.

Die neue Augsburger Bereitschaftspraxis der Kassenärztliche Vereinigung richtet sich an kranke Menschen, die an Grippesymptomen leiden. Ärzte, die hier unter der Woche abends und tagsüber an den Wochenenden ihren Dienst verrichten, nehmen die Untersuchungen vor. Martin Eulitz, Sprecher der KVB, sagt nach den ersten Tagen: "Wir sind mit dem Start zufrieden. Der Praxisbetrieb hat gut funktioniert, wir waren personell gut aufgestellt." Es hätten nach seinen Worten aber durchaus noch ein paar Patienten mehr sein können.

KVB-Bereitschaftspraxis in Augsburg ist kein Corona-Testzentrum

Die Patienten kommen laut Eulitz mit typischen Erkältungs- oder Infektsymptomen, die allerdings auch auf Covid-19 hindeuten könnten. Es handele sich hier nicht um ein Testzentrum, heißt es. Abstriche würden nur dann durchgeführt, wenn der behandelnde Arzt dies für medizinisch notwendig erachte. Das sei bis jetzt aber durchaus häufiger der Fall gewesen.

Im Corona-Testzentrum an der Augsburger Messe können bis zu 1200 Tests pro Tag gemacht werden. Bild: Daniel Biskup

Ausschließlich auf Corona-Tests ausgerichtet ist das Corona-Testzentrum am Messegelände. Bis zu 1200 Tests sind täglich möglich. Am vergangenen Samstag lief der Betrieb erstmals auch an einem Wochenende. Es war die Reaktion auf die extrem große Nachfrage in den zurückliegenden Wochen. Betrieben wird das Corona-Testzentrum vom Rettungsdienst Bäuerle-Ambulanz. Dessen Mitarbeiter Tobias Hock informiert, dass am Samstag rund 650 Tests gemacht worden seien.

Die Nachfrage im Augsburger Corona-Testzentrum ist rückläufig

Was sich am Samstag gezeigt hat, setzt sich nun auch in dieser Woche fort. Das Testzentrum ist momentan nicht überlaufen. "Die Nachfrage ist rückläufig, aktuell kann man wieder Termine für den gleichen Tag buchen", sagt Hock. Unter der Woche ist das Testzentrum von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Termine müssen zuvor vereinbart werden.

Empfohlen wird eine Online-Registrierung, aber auch ein Anruf bei einer Hotline ist möglich. Vereinzelt kämen nach wie vor Personen ohne Termin, sagt Hock. Mitunter sei auch für sie ein Test möglich. Dies passiere aber nur dann, wenn tatsächlich sehr wenig los sei. Die Entscheidung treffe das Sicherheitspersonal, das an der Einfahrt die Autofahrer kontrolliert.

Auch die Infektionszahlen in der Stadt sind tendenziell rückläufig. Die Stadt Augsburg meldete am Dienstag 60 weitere Covid-19-Fälle. Der wichtige Sieben-Tage-Wert lag damit bei 302,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es gibt drei weitere Todesfälle.

