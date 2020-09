06:33 Uhr

Wie Augsburg den gefährlichen Eichenprozessionsspinner bekämpft

Plus Der Eichenprozessionsspinner tritt in Massen auf. Rund 50 Eichen in Augsburg waren diesen Sommer befallen. Die Gegenmaßnahmen dauern noch an.

Von Eva Maria Knab

Seit drei Jahren hat der gefährliche Eichenprozessionsspinner in Augsburg Einzug gehalten. Die Raupen treten in der Regel in Massen von mehreren Hundert Tieren an einem Baum auf und bewegen sich in sogenannten Prozessionen an den Stämmen von Eichen in die Krone, um dort das Eichenlaub zu fressen. Allein in diesem Sommer waren in Augsburg rund 50 Eichen befallen. Das hat Folgen.

Das ist der Eichenprozessionsspinner 1 / 3 Zurück Vorwärts Lebenszyklus Anfang Mai schlüpfen die Raupen, die sich in ihrer Entwicklung mehrmals häuten. Etwa Mitte Juni bilden sie giftige Brennhaare aus. Nach der Verpuppung schwärmt der Nachtschmetterling von Ende Juli bis Anfang September.

Lebensraum Weibchen legen ihre Eier im Kronenbereich von Eichen. Ältere Raupen bilden große Gespinstnester an Stämmen und in Astgabeln.

Gefahren Die rund zwei Millimeter langen Brennhaare lösen bei Menschen toxische und/oder allergische Reaktionen hervor. Auch die einstigen Hüllen der Raupen bleiben bis zu fünf Jahre lang gefährlich. (cgal)

Eichenprozessionsspinner: Gefährlich sind die langen Härchen

Die Falter selbst gelten als ungefährlich und auch die Eichen werden durch die Fraßschäden in der Regel nicht nachhaltig geschädigt. Gefährlich sind aber die langen weißen Härchen der Raupen, die bei Berührung der Haut starke Hautentzündungen und Allergien auslösen können. Wie das städtische Amt für Grünordnung mitteilt, wurde im Sommer 2020 bereits an etwa 50 Eichen in Augsburg der Befall abgesaugt. An weiteren Bäumen lässt das Amt nun noch alte Gespinst-Nester nachträglich absaugen. Die gefährliche Wirkung der Härchen bleibe leider über mehrere Jahre bestehen, weshalb sich auch ein nachträgliches Absaugen durchaus lohne, so Amtsleiterin Anette Vedder.

Augsburg: Hinweisschilder werden an Bäumen belassen

Das Amt beschildert die betroffenen Bäume im öffentlichen Raum, an denen der Falter gefunden wurde. An Stellen, die besonders sicher sein müssen, etwa Schulen, werden die Nester zeitnah entfernt, so Vedder. Die Schilder werden auch danach am Baum belassen, falls einzelne Raupen übersehen wurden und Gefahren nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.

Eichenprozessionsspinner: Darauf sollten Sie achten 1 / 6 Zurück Vorwärts Grundsätzlich die Befallsareale meiden.

Raupen und Gespinste nicht berühren.

Sofortiger Kleiderwechsel und Duschbad mit Haarreinigung nach Kontakt mit Raupenhaaren.

Empfindliche Hautbereiche wie Nacken, Hals und Unterarme schützen.

Auf Holzernte- oder Pflegemaßnahmen verzichten, solange die Raupennester des Eichenprozessionsspinners erkennbar sind.

Bekämpfung wegen gesundheitlicher Belastung und spezieller Arbeitstechnik nur von Fachleuten erledigen lassen. (Quelle: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft)

Das Problem wird auf absehbare Zeit bleiben. Das Amt geht von einem dauerhaften und hohen Druck von neuen Faltern aus den angrenzenden Gebieten aus. Eine Meldepflicht von Bürgern besteht nicht. Jeder Eigentümer eines befallenen Baumes muss selbst entscheiden, ob er eine Bekämpfung veranlasst. In öffentlichen Grünanlagen wird ausschließlich durch Absaugen der Nester die Gefahr bekämpft. Dieses sei die aus ökologischer Sicht vertretbarste Lösung, sagt die Stadt. So werden keine anderen Insekten und Schmetterlingsarten beeinträchtigt. Informationen zum Eichenprozessionsspinner gibt es auch auf der städtischen Internetseite.

