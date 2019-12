15:44 Uhr

Wie ein Augsburger Baudenkmal zu einem Öko-Mietshaus wurde

Plus Das Ehepaar Steber wagte eine Sanierung voller Tücken: Es modernisierte ein Haus aus dem 16. Jahrhundert. Ein Zwischenfall hätte das Projekt fast zunichtegemacht.

Von Eva Maria Knab

Lisa und Gerhard Steber hatten einen Traum. Das Ehepaar aus Eppishausen im Unterallgäu wollte sich ein Haus in Augsburg kaufen und es modern und ökologisch herrichten. Denn der Plan der Stebers sieht so aus, im Alter in die Stadt zu ziehen. Das mit dem Hauskauf klappte gut. Aber dann begann ein Sanierungsabenteuer, das die beiden fast die letzten Nerven kostete. „Am Ende musste ich erst einmal in die Kur“, sagt der gebürtige Augsburger. Dabei begann alles ganz normal. Nach längerer Suche fand das Ehepaar unter den Immobilienangeboten in Augsburg ein Gebäude im Georgsviertel nördlich des Doms, das ihm gefiel. Das historische Handwerkerhaus in der Sebastian-Kneipp-Gasse 8 war zwar schon fast 500 Jahre alt und stand unter Denkmalschutz. Es war aber bewohnt. „Die Räume waren überraschend hell und freundlich“, sagt Lisa Steber. Auch die Bausubstanz schien, trotz einiger Mängel, im Großen und Ganzen in Ordnung zu sein. Also entschieden sich die Stebers, das Haus zu erwerben.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Damals rechneten sie noch mit einem halben Jahr für die Sanierungsarbeiten und Kosten von bis zu 400000 Euro. Heute sagen sie: „Wir waren etwas unbedarft beim Kauf eines Baudenkmals. Wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt, hätten wir es nicht gemacht.“ Dabei ging das Ehepaar durchaus nicht leichtsinnig an die Sache heran. Wohnen in einem Denkmal in Augsburg Die Stebers haben eine Firma, die auf den Bau von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert ist und die auch ein kleines Team für energetische Sanierungen hat. Wie groß diese neue Herausforderung werden würde, damit hatte anfangs aber keiner gerechnet – offenkundig auch nicht externe Fachleute, die hinzugezogen wurden. „Es war wie bei einem Zahnarzt, der an einer Stelle zu bohren anfängt und dann ein ganzes kariöses Gebiss sanieren muss“, sagt der 61-jährige Hausbesitzer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mit das Beeindruckendste an dem historischen Handwerkerhaus in der Kneipp-Gasse ist sein riesiges „buckeliges“ Dach. Schon beim Anblick dieser Dachlandschaft kann man erahnen, wie viele interessante Geschichten in dem Gebäude stecken müssen. 1558 erbaut, beherbergte es eine Weberei, eine Töpferei und um 1900 dann eine Schreinerei nebst Handwerkerwohnungen. Zuletzt waren in dem Gebäude mit Innenhof acht Wohneinheiten untergebracht. Lesen Sie auch: Baudenkmal: Einmaliges Experiment bei der Sanierung der „Alten Schmiede“ in Augsburg Obwohl das Gemäuer schon so alt ist, könnte man es heute auch als ein Musterbeispiel für gelungenes verdichtetes Bauen in der Stadt sehen. Das Grundstück ist Steber zufolge nur rund 300 Quadratmeter groß, die gesamte Wohnfläche liegt aber bei 500 Quadratmetern. Ungewöhnlich auch: Inzwischen hat sich das Baudenkmal in ein Öko-Haus mit modernem Wohnkomfort verwandelt. Um ein Haar hätte dem fertig sanierten Vorzeige-Projekt jedoch das Aus gedroht. Wohnungen in einem historischen Haus Bei Beginn der Bauarbeiten 2016 sollte eigentlich nur das Dach ausgebessert werden. „Da kam der erste Schock für uns“, erzählt Lisa Steber. Als Spezialisten genauer hinsahen, zeigte sich, dass die gesamte Konstruktion marode war. Der historische Dachstuhl musste ein modernes Korsett bekommen, um ihn zu stützen und zu stabilisieren. Und das war noch lange nicht die einzige schlechte Nachricht, die die Bauherren zu verkraften hatten. Ein Statiker kam zu der Einschätzung, dass das Haus eigentlich einsturzgefährdet war. Eine andere große Herausforderung bei der Sanierung sei die intensive Abstimmung mit dem Denkmalschutz gewesen, die bis in in die Details reichte, sagt Steber. „An dieses Prozedere mussten wir uns erst einmal gewöhnen.“ Über zwei Jahre lang arbeiteten sich die Handwerker von oben nach unten durch das Gebäude. Die komplette Installation für Strom, Gas und Wasser wurde ausgetauscht. Das Dach erhielt eine natürliche Dämmung aus Zellulose und die hintere Fassade einen Wärmeschutz aus natürlichen Baustoffen. Innen gibt es neue Bodenbeläge aus breiten Nadelholzdielen, restaurierte Türen und vieles mehr. Außen erhielt die Fassade einen denkmalpflegerisch korrekten Anstrich mit ökologischen Farben. Das große Ziel fürs Projekt beschreibt Lisa Steber so: „Wir wollten Denkmalschutz und Ökologie verbinden.“ Auch finanziell wurde die Sanierung des Baudenkmals für das Ehepaar zu einer ungeahnten Herausforderung. Am Ende lagen die Kosten rund dreimal so hoch wie zunächst erwartet – insgesamt bei rund 1,2 Millionen Euro. Die Stebers sind froh, dass ihre Bank trotz aller baulicher Schwierigkeiten mitzog. Denn öffentliche Zuschüsse für Denkmalschutz hätten sie nicht bekommen. Warum der 61-Jährige am Ende trotzdem reif für eine Kur war, hat aber auch noch einen anderen Grund. Beinahe wäre das eben fertig modernisierte Baudenkmal noch einmal zum schweren Sanierungsfall geworden. Wasserrohrbruch gefährdet Projekt In der Kneipp-Gasse habe es einen Wasserrohrbruch gegeben, erzählen die Stebers. In der Folge sei das austretende Wasser in den Keller des Gebäudes eingedrungen und aus den Fundamenten gesprudelt. Was passiert wäre, wenn ein Mitarbeiter die Gefahr nicht entdeckt und bei den Stadtwerken Alarm geschlagen hätte, mag sich das Ehepaar lieber nicht ausmalen. An einer Stelle sind Risse im Gebäude jetzt noch deutlich zu sehen. Inzwischen sind die Stebers vor allem stolz, dieses schwierige Projekt doch noch zu einem guten Ende gebracht zu haben. Auch mit der neuen Mietergemeinschaft im Handwerkerhaus seien sie sehr glücklich, sagen sie. Dort wohnen jetzt sechs Parteien zur Miete. Irgendwann einmal wollen die Hauseigentümer selber mit einziehen. Aber noch haben sie es damit nicht eilig. „Wenn es im Alter mal so weit sein sollte ...“, sagt Lisa Steber. Lesen Sie auch: Berlinerin hat Baumeister Elias Holl als Vorfahren

Lesen Sie auch: Familienvater sucht Haus in Augsburg: "Wer zu spät ist, hat keine Chance"

Lesen Sie auch: So verändert der Zuzug die Augsburger Stadtviertel

Themen folgen