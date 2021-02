vor 38 Min.

Zwei Brände innerhalb von fünf Minuten: Feuerwehr hat in Augsburg viel zu tun

Die Feuerwehr Augsburg muss am Dienstagmittag zu zwei Bränden innerhalb kurzer Zeit ausrücken. Beide Male drang Rauch aus Wohngebäuden.

Zu zwei Bränden innerhalb weniger Minuten ist es in Augsburg am Dienstagmittag gekommen. Nach Auskunft der Berufsfeuerwehr ging gegen 12.15 Uhr eine Meldung über einen Band in einem Übergangswohnheim an der Ulmer Straße ein. Ein automatischer Brandmelder habe Brandrauch gemeldet und somit direkt die integrierte Leitstelle Augsburg über die Rauchentwicklung informiert, so die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Personen aus dem Gebäude. Offenbar hatte angebranntes Essen den Rauchmelder anschlagen lassen. Der Einsatz war schnell beendet. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr belüftete die Küche.

Augsburgs Berufsfeuerwehr muss innerhalb weniger Minuten zwei Brände löschen

Gegen 12.20 Uhr gab es den nächsten Einsatz. Den Angaben zufolge wurden die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten und die Berufsfeuerwehr Augsburg in die Tillystraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Brandrauch aus dem Keller. Ein Trockner war in Brand geraten, die Feuerwehrleute löschten ihn und entrauchten den Keller. (jaka)

