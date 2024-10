Altersarmut in Augsburg: Immer mehr alte Menschen beziehen Grundsicherung

Rund ein Dutzend Menschen haben am Mittwochmittag an einem langen Tisch im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Anna Platz genommen. Während der Vesperkirche war die Idee aufgekommen, dort auch im Jahresverlauf ein Mittagessen für Menschen anzubieten, die preiswert und in Gesellschaft essen möchten. Der Bedarf ist groß, weiß Pfarrer Thomas Hegner. Es sei nicht nur für die ärmeren Menschen ein wichtiges Angebot, sondern auch für die einsamen. In Augsburg gibt es immer mehr ältere Menschen, die Grundsicherung beziehen und somit wenig Geld in der Tasche haben: 2023 waren es über sieben Prozent aller über 65-jährigen Augsburger.

