Geboren am 1.1.2024 um 0.02 Uhr: Das schnelle Baby aus Augsburg

Das Augsburger Universitätsklinikum meldet einen rekordverdächtigen Geburtstermin. Die Eltern von Laurin kommen aus Adelsried.

Der kleine Laurin hatte es im Jahr 2024 besonders eilig: Am Neujahrsmorgen kam das Baby um zwei Minuten nach Mitternacht im Universitätsklinikum in Augsburg zur Welt. Am 1.1. um 0.02 Uhr geboren zu sein, ist rekordverdächtig, Laurin gehört damit sicherlich zu schnellsten Neugeborenen in Deutschland im Jahr 2024. Die Augsburger Klinik behauptet sogar, Laurin war das schnellste Baby.

Am Neujahrstag hatte das Krankenhaus keine weiteren Informationen zur Geburt veröffentlicht. Am Dienstag zog die Klinik dann nach. Eigentlich hätte Laurin am 4. Januar geboren werden sollen, doch er hatte andere Pläne: Er kam am 1. Januar um 0.02 Uhr in der Uniklinik Augsburg zur Welt.

Zuhause in Adelsried warten auf Laurin Zwillingsbrüder

Nach Recherche der Augsburger Klinik war in ganz Deutschland kein anderes Baby schneller. Laurin ist mit 51 Zentimetern und 3250 Gramm auch ein stattlicher kleiner Bursche, der das Glück von Mama Katja und Papa Alrik aus Adelsried nun komplett macht. Zuhause warten auf ihn schon ungeduldig seine Brüder, die Zwillinge Adrian und Marius, die vor fünf Jahren ebenfalls in der Uniklinik das Licht der Welt erblickten. Mama Katja betonte: „Laurin und ich wurden von den Ärztinnen und Ärzten sowie den Hebammen super gut betreut. Das war alles perfekt.“ Im Universitätsklinikum kommen jährlich 2500 Kinder zur Welt.

Auch im Josefinum in Oberhausen kamen am Neujahrstag Babys zur Welt. In diesem Krankenhaus war die erste Geburt um 7.09 Uhr. Ein Bub wurde geboren. Mit rund 3400 Geburten im Jahr zählt das Josefinum zu den zehn größten Entbindungskliniken Deutschlands, heißt es.

Lesen Sie dazu auch