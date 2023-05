Augsburg

15-Minuten-Blockaden in Augsburg sind der Gegenentwurf zu den Klima-Klebern

"Mobilitätswende hier und jetzt": Aktivisten blockierten am Dienstagmorgen für 15 Minuten die Rosenaustraße in Augsburg.

Plus Augsburger Klimaaktivisten machen mit Kurz-Blockaden auf ihre Anliegen aufmerksam. Während andernorts die Klima-Kleber eskalieren, ist die Stimmung in Augsburg entspannt.

Dienstagmorgen, 8 Uhr. In Berlin blockieren Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die Stadtautobahn und weitere Straßen. Sie kleben sich fest und betonieren ihre Hände auf der Fahrbahn ein. Der Einsatz der Polizei dauert Stunden. Die Beamten setzen Trennschleifer und Meißel ein, um die Demonstranten von der Straße zu bringen. In der Politik wird aufgeregt diskutiert, wie man mit den Protesten umgehen soll. Ganz anders die Situation zur selben Zeit in Augsburg, an der Kreuzung der Rosenaustraße mit der Pferseer Straße. Auch hier gehen Klimaschützer und Radaktivisten auf die Straße, sie blockieren 15 Minuten lang eine Seite der Kreuzung. Doch Aufregung gibt es keine. Mehrere Polizisten leiten den Verkehr um und sorgen für die Sicherheit der Demonstranten. Am Ende bedankt sich einer der Polizisten bei den Aktivisten für die gute Zusammenarbeit. "Bis zum nächsten Mal", sagt der uniformierte Beamte mit einem Lächeln.

Seit Kurzem machen Verkehrswende- und Klimaaktivisten in Augsburg regelmäßig mit kurzen Straßenblockaden auf ihre Anliegen aufmerksam. Der Protest dauert immer eine Viertelstunde. Ausgewählt werden Orte, an denen die Probleme aus Sicht der Aktivisten besonders drängend sind. So gab es unter anderem schon Blockaden in der Schießstättenstraße, der Gögginger Straße und der Karlstraße. Der Bereich Rosenaustraße/Pferseer Straße sei auch eine solche Problemzone, sagt Sebastian G., einer der Initiatoren der 15-Minuten-Blockaden. Für Fahrradfahrer sei es hier gefährlich, weil es keine geeigneten Wege gebe. Die Ampelschaltungen seien nicht auf Radfahrer ausgerichtet. G. will seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen. Er selbst könne mit Anfeindungen leben, sagt er. Doch er wolle seine Familie schützen. Der Familienvater hat sich nach einer Diskussion mit seiner Tochter dazu entschieden, für die Verkehrswende auf die Straße zu gehen. Sie habe ihn überzeugt, erzählt er, dass man aktiv werden müsse.

