Augsburg

vor 1 Min.

2000 Augsburger auf der Warteliste: Wo neue Kleingärten geplant sind

Vergnügen im Spätsommer: Sylvia und Johann Reiter ernten Äpfel in ihrer Kleingartenanlage Alpenblick Mitte in Haunstetten.

Plus Altstadtrat Dieter Benkard übt Kritik, dass seit zwölf Jahren keine neue Anlage mehr entstanden ist. Zumindest in einem Stadtteil sollen die Bauarbeiten bald beginnen.

Von Andrea Baumann

Eigentlich wollte der langjährige Kleingartenfunktionär und Altstadtrat Dieter Benkard mit seinen 78 Jahren nur noch in der eigenen Parzelle an der Wertach buddeln, säen und ernten. Doch wegen personeller Nöte ist er in seiner Oberhauser Anlage Flußbauamt E als Obmann eingesprungen – und verwaltet den Mangel. "Für unsere 60 Gärten gibt es 120 Vormerkungen, dabei werden im Jahr vielleicht zwei Gärten frei", schildert Benkard das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Aus diesem Grund ärgert er sich immer wieder aufs Neue, dass die Stadt beim Bau von neuen Kleingärten beziehungsweise Anlagen nicht mehr Gas gibt. "Seit dem ersten Bauabschnitt der Anlage Reinhold Wolff in Göggingen vor zwölf Jahren ist kein einziger Kleingarten mehr in Augsburg entstanden." Das soll sich nach Angaben des Umweltreferats in absehbarer Zeit ändern.

