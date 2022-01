Corona-Spaziergänge: Stadt und Polizei bekommen ein Problem

Plus Für Corona-Spaziergänger gelten in Augsburg de facto nicht dieselben Regeln wie für andere Demonstrationen. Wie lange kann das noch gut gehen?

Keine Frage, die breite Masse der fast 2500 "Corona-Spaziergänger" am vergangenen Samstag hatte ein ernst zu nehmendes Anliegen, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zutiefst bewegt: Viele von ihnen stehen staatlichen Corona-Maßnahmen kritisch gegenüber, viele wollen weiterhin selber bestimmen können, ob sie sich impfen lassen - oder nicht. Dass sie für ihre Überzeugungen friedlich auf die Straße gehen, ist legitim, Meinungsfreiheit ein Grundrecht.