26-Jähriger bricht in Wohnung ein und schläft in fremdem Ehebett ein

Offenbar hält ein Augsburger eine fremde Wohnung für seine eigene. Die Polizei weckt ihn schließlich auf und nimmt ihn mit in Polizeiarrest.

Ein 26-Jähriger ist am Samstag gegen 5.15 Uhr in der Saarburgstraße in Augsburg in eine Wohnung eingebrochen. Laut der Polizei schlug der stark alkoholisierte Mann die Terrassenscheibe ein und begab sich anschließend ins Schlafzimmer. Dort legte er sich ins Ehebett der Bewohner und schlief ein. Als die eintreffenden Polizeibeamten ihn weckten, gab er an, in seiner eigenen Wohnung zu sein. Der 26-Jährige musste die Beamten begleiten. Seinen Rausch durfte er im Polizeiarrest ausschlafen. Während der Fahrt beleidigte der Mann die Beamten. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (klijo)