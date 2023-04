40 Jahre SKM: Hilfe für Menschen am Rande der Gesellschaft

Seit vier Jahrzehnten kümmert sich der Sozialverband SKM um unter anderem wohnungslose Menschen. Zum Geburtstag gibt es einen Festakt und eine hohe Geldspende.

Als Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) startete der Sozialverband vor 40 Jahren in Augsburg und engagierte sich anfangs vornehmlich in der Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe. Der Wirkungsbereich sei in den vergangenen vier Jahrzehnten enorm gewachsen, weshalb sie sich nun Katholischer Verband für soziale Dienste nennen, erklärte Vorstandsvorsitzender Bernd Görlitz in seiner Ansprache. Rund 180 Mitarbeiter, Weggefährten, Ehrenamtliche, Förderer und Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und dem sozialen und kirchlichen Bereich waren zu dem Festakt anlässlich des Jubiläums in den Augustanasaal gekommen. Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) hob den "wundervollen Umgang mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen", hervor.

Wohnungsnotfallhilfe, Wärmestube, Übergangswohnheim mit Clearingstelle in der Johannes-Rösle-Straße, Streetwork, Tagesaufenthalt beTreff in Oberhausen, Apartmentanlage Georg-Beis-Haus, das Männern, die lange Jahre obdachlos waren oder in prekären Lebenssituationen aushalten mussten, ein begleitetes Zuhause bietet, Schutzwohnung für Männer, Stromspar-Check oder Zirbelladen - das ist nur ein Auszug aus dem Überblick, den Görlitz über die Bereiche gab, in denen sich der SKM engagiert oder in Kooperation tätig ist. Er rief den 75 hauptamtlichen und rund 250 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein "Danke, Danke, Danke" zu, da ohne sie dieser Arbeitseinsatz nicht möglich wäre. Beim Festakt, moderiert von Pia Haertinger und musikalisch umrahmt von Martin Franke (Geige), sprach Jutta Henke von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung aus Bremen über "Wege aus der Armut - würdevoll wohnen und gesellschaftliche Teilhabe". Wohnungslosigkeit sei nicht naturgegeben, sondern eine veränderbare Lebenslage.

Rund 180 Personen verfolgten den Festakt im Augustanasaal anlässlich des 40. Jubiläums des SKM. Foto: Klaus Rainer Krieger

In einem Videofilm stellten unter anderem Knut Bliesener (Fachbereichsleitung Wohnungsnotfallhilfe & Wohnen), Schwester Stephanie (ehrenamtliche Helferin in der Wärmestube) und Guido Zeitlhofer (Klient des SKM) die Bedeutung des Sozialverbands heraus. Was die Zukunftswünsche betrifft, sprach Bliesener die dringend notwendige Sanierung des Hauptsitzes in der Klinkertorstraße an, Schwester Stephanie berichtete, dass sie mit ihrer Arbeit die Kirche sichtbar und liebenswert machen und in der Wärmestube für die Menschen da sein wolle. Seit dieser Woche ist auch das beheizte Großraumzelt, das aufgrund der Corona-Beschränkungen genutzt wurde, abgebaut und der Betrieb konnte wieder in der renovierten Wärmestube aufgenommen werden. Zeitlhofer betonte, dass "jeder einmal in eine Lebenskrise kommen kann". Er habe beim SKM seine Postadresse und würde dort auch immer wieder zum Essen vorbeischauen.

Förderverein Wärmestube überreicht dem SKM einen hohen Geldbetrag

Die Vorstandschaft des Fördervereins Wärmestube SKM Augsburg setzte mit ihrem Geburtstagsgeschenk ein Zeichen: Sie überreichten dem SKM einen Scheck über 30.000 Euro. Vorstandsvorsitzender Görlitz bedankte sich für das "Zeichen der Verbundenheit".

