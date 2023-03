70.000 neue Bäume nötig: Waldschäden machen immer mehr Arbeit

Plus Durch den Klimawandel ist die Lage in Deutschlands Wäldern angespannt. Das bekommt auch die Stadt Augsburg als zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer zu spüren.

Am schlimmsten war es im Revier Fuchsmühl in der Oberpfalz, dem nördlichsten Waldbesitz der Stadt Augsburg in Bayern. "Dort sind die Fichten, die auf vulkanischem Gestein stehen, reihenweise ausgefallen", sagt Jürgen Kircher, der Leiter der städtischen Forstverwaltung. Die Förster mussten zusehen, wie die Bäume seit 2018 in drei heißen niederschlagsarmen Jahren hintereinander vertrockneten. Es war Alarmstufe rot, was den Zustand des Waldes angeht. Durch umfangreiche Fällungen habe man die dramatische Lage inzwischen wieder abfangen können, so Kircher. Und nicht überall sei es so schlimm. Trotzdem macht ihm die Witterung auch in diesem Frühjahr Sorgen. Weil Regen fehlt, ist es im Wald gerade wieder sehr trocken.

Der Klimawandel mit zunehmender Hitze und Trockenheit sorgt in Deutschlands Wäldern für eine angespannte Lage. Wie die neue Waldzustandserhebung für 2022 ergab, sind die Baumschäden weiterhin sehr hoch, nur noch jeder fünfte Baum gilt als gesund. Das bekommt auch die Stadt Augsburg als zweitgrößter deutscher kommunaler Waldbesitzer zu spüren. Zwar lasse sich das bundesweite Raster nicht auf die Augsburger Wälder herunterbrechen, betont Kircher. "Aber von der Tendenz her ist es bei uns ähnlich." Am größten seien die Probleme im nördlichsten Revier in der Oberpfalz, deutlich besser sei die Lage im südwestlich von Augsburg gelegenen Revier Mittelneufnach. Dort habe es immer mal wieder Niederschläge gegeben. Deshalb seien die Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer deshalb "nicht so einschneidend".

Auch Baumarten aus Weinbaugegenden werden in Augsburg gepflanzt

Am meisten leidet die Fichte unter Hitze und Trockenheit, sie macht den größten Teil in den städtischen Wäldern aus. Schlimm ist aus Sicht der Forstleute auch das Eschentriebsterben, das sich seit Jahren immer weiter ausbreitet. Die Krankheit, ausgelöst durch einen eingeschleppten Pilz, bringt so gut wie alle Eschen früher oder später zum Absterben. Sie werde wohl durch den Klimawandel befördert, vermuten Experten. "Bei den Buchen geht es noch halbwegs", sagt Kircher. Doch auch diese Baumart könne in Zukunft nicht alles abpuffern.

Um die Schäden auszugleichen und das Ökosystem Wald gegen extreme Wetterereignisse stabil zu machen, setzt man in der städtischen Forstverwaltung schon seit Längerem auf mehrere Strategien: Eine heißt Naturverjüngung. Wenn Bäumchen von selbst nachwachsen können, sei der Genpool besonders groß, die Wurzeln können sich ungestört entwickeln, zudem sei diese Methode quasi kostenlos, sagt Kircher. Sie setze jedoch voraus, dass genügend Rehwild gejagt wird, denn Rehe lieben es, junge Sprösslinge anzuknabbern. "In manchen Ecken kommen Baumarten, die wir brauchen, ohne Schutzzäune nicht mehr hoch."

Im Frühjahr kommen 70.000 junge Bäume

Die zweite Strategie ist, in kleinerem Umfang wärmeliebende Baumarten zwischen die vorhandenen Bestände zu pflanzen. Etwa Elsbeere und Speierling. Sie kommen eher aus Weinbaugegenden und sind in Schwaben noch selten. Kircher sagt: "Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht." Trotzdem müsse man mit Baumarten aus wärmeren Gebieten vorsichtig sein. Schon ein Frost könne ihnen großen Schaden zufügen.

Für einen stabilen klimaresilienten Wald braucht es Mischung, Struktur und Vielfalt. Eine dritte Methode der Verjüngung wird jetzt im Frühjahr aktuell. In den kommenden Wochen und Monaten werden in den städtischen Wäldern 70.000 junge Bäume nachgepflanzt. "Diese Anstrengungen sind zwingend notwendig, denn wir müssen vorsorgen. Auch hier in der Region können uns jederzeit ähnliche Verhältnisse wie in anderen Teilen Deutschlands und Bayerns treffen", so Eva Ritter von der städtischen Forstverwaltung. Ziel sei, dass die nächste Waldgeneration bereits in den Startlöchern steht, falls die alten Bäume darüber absterben. "Insofern legen wir ein Augenmerk auf den Vorbau von jungen Bäumchen unter dem Schirm der Altbäume."

In der Forstwirtschaft fehlen Fachkräfte

Kircher sagt aber auch: Durch den Klimawandel sei die Waldbewirtschaftung wesentlich anspruchsvoller geworden. Sie mache viel mehr Arbeit. Um die 70.000 neuen Bäume überhaupt pflanzen zu können, müsse die Stadt Fremdfirmen einsetzen. Allein mit eigenen Kräften sei es nicht zu schaffen. Die städtische Forstverwaltung hat insgesamt rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 27 Waldarbeiter und jährlich zwei Azubis.

Die Forstgewerkschaft IG Bau hatte kürzlich wegen der Waldkrise Alarm geschlagen. Die Aufgaben seien enorm. Bundesweit würden zusätzlich rund 11.000 Forstbeschäftigte dringend gebraucht, in Bayern rund 2600 – von der Forstwirtin, die pflanzt und den Wald pflegt, über den Forstmaschinenführer bis zum Förster. Auch in der städtischen Forstverwaltung ist Fachkräftemängel ein zentrales Thema. "Dabei sind wir ein attraktiver Arbeitgeber", sagt Kircher. Doch vor allem bei Forstarbeitern fehle inzwischen der Nachwuchs.