79-jähriger Mann bedroht Besucherin am Westfriedhof in Augsburg

Die Polizei bringt einen aggressiven Senioren in ein Krankenhaus. Er hatte am Augsburger Westfriedhof Passanten belästigt. Eine Frau wird jetzt gesucht.

Zwischenfall am Westfriedhof in Augsburg: Ein 79-jähriger Mann führte sich ungebührlich auf. Die Polizei wurde gerufen. Sie brachte den aggressiven Senioren in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei informiert, passierte der Vorfall am Donnerstagmittag. Ein 79-Jähriger bedrohte offenbar mehrere Passanten auf dem Westfriedhof. Gegen 13.45 Uhr meldete eine bislang unbekannte Zeugin den Vorfall.

Vor Ort traf die Polizei lediglich den 79-jährigen Mann an

Als die Beamten vor Ort eintrafen, war lediglich der 79-Jährige vor Ort anzutreffen. Der Mann verhielt sich laut Polizei äußerst aggressiv gegenüber den Beamten. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Die Zeugin, die die Polizei verständigt hatte, wurde vor Ort nicht angetroffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 79-Jährigen. Die Polizei sucht jetzt die Frau, die angerufen hatte, und weitere Zeugen. (möh)