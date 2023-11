Augsburg

08:07 Uhr

Auf dem Ledvance-Areal sollen 800 neue Wohnungen entstehen

Plus Die Stadt will auf dem früheren Fabrikgelände von Osram Wohnungsbau ermöglichen, nachdem sie das vor einigen Jahren ausgeschlossen hatte. Was zu dem Kurswechsel geführt hat.

Von Stefan Krog

Auf dem ehemaligen Ledvance-Gelände an der Berliner Allee sollen perspektivisch 800 bis 900 Wohnungen entstehen. Die Stadt hatte dies nach der Schließung des Lampen-Werks 2018 zunächst ausgeschlossen und weiterhin auf eine gewerbliche Nutzung bestanden, sieht das inzwischen aber anders. Es sei nicht absehbar, dass sich in Augsburg nochmal ein Industrieunternehmen in entsprechender Größe ansiedeln werde. "Die Entwicklung mit der Werksschließung war bedauerlich, und die Stadtplanung ging in Sachen Wohnbebauung nicht mit wehender Fahne voraus, aber wir müssen mit der jetzigen Situation umgehen", so Baureferent Steffen Kercher.

In der südöstlichen Ecke des Textilviertels rund ums Fabrikschloss wird sich in den kommenden Jahren somit der Wohnungsbau ballen: Auf dem Obi-Areal neben dem Fabrikschloss sind wie berichtet um die 400 Wohnungen geplant, einige hundert Meter weiter an der Berliner Allee plant der Freistaat etwa 500 Wohnungen, mit den Ledvance-Wohnungen wären es insgesamt bis zu 1800 Wohnungen – je nach Wohnungsgröße würde das auf rund 4000 neue Bewohner hinauslaufen.

