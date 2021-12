Ab Montag wird auch im Diako geimpft

Impfungen sind dort montags bis freitags nach Anmeldung über das Impfportal der Stadt Augsburg möglich.

Ab Montag wird auch in der Diako-Klinik geimpft: Regionalbischof Piper eröffnet am 6. Dezember um 15 Uhr die neue Impfstation. Als einer der ersten wird er dort seine Booster-Impfung erhalten, heißt es in einer Mitteilung.

Der Ort – gegenüber des Hauptbahnhofs - sei gut erreichbar und mitten in der Stadt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diako-Klinik würden durch ihren Einsatz das Angebot möglich machen: Im Diako wird künftig montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr nach Anmeldung über das Impfportal der Stadt Augsburg geimpft. "Weil Gemeinwohl vor Eigenwohl geht, ist es wichtig, dass es viele Möglichkeiten gibt sich impfen zu lassen. Als Kirche und Diakonie nehmen wir unseren Auftrag in die Gesellschaft hineinzuwirken wahr und ernst, wenn das diako nun diese Impfstation betreibt,“ so Axel Piper.

Einsatz des Personals sei nicht selbstverständlich

„Eines der Hauptprobleme momentan ist“, wie Dr. Jens Colditz, Rektor des Diako ergänzt, „die personelle Ausstattung der Impfstation. Die Bereitschaft in der Belegschaft des Diako, die Impfstation und mit geänderten Dienstplänen auch personell gut betreiben zu können, ist groß und nicht selbstverständlich. Wir hoffen, dass das Angebot rege angenommen wird.“ (ziss)